Пьяный сын угнал Land Cruiser у выпивавшей с ним матери в Горном Алтае

Житель Чемальского района после распития спиртного с матерью, угнал у нее дорогой внедорожник, сообщает МВД по Республике Алтай.

Изначально 36-летний сын попросил у женщины разрешения прокатиться на ее автомобиле Toyota Land Cruiser. Она отказала, аргументировав это тем, что он пьяный и у него нет прав.

После ссоры по этому поводу владелица иномарки уснула. Проснувшись, она не нашла ни сына, ни авто и обратилась в полицию.

Селянина задержали уже через час после сообщения об угоне. Он находился у знакомого, припарковав машину поблизости.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.