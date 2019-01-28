Барнаульские школы, в которых провели эвакуацию детей из-за угроз минирования, получили электронные письма, где говорилось о возможности взрыва.

Об этом порталу Amic.ru сообщил осведомленный источник. "Была рассылка по электронной почте в школы", – отметил собеседник. Реагируя на эти данные, руководство образовательных организаций, приняло решение об эвакуации.

Всего в городе, по имеющейся информации, эвакуировано более 10 учебных заведений. В их числе называются школы № 75, 89, 126.

Отметим, что волна сообщений о минировании также прокатилась 28 января по Новосибирску, Омску, Кемерову и другим городам Сибири.