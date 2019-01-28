Барнаульские школы, в которых провели эвакуацию детей из-за угроз минирования, получили электронные письма, где говорилось о возможности взрыва.
Об этом порталу Amic.ru сообщил осведомленный источник. "Была рассылка по электронной почте в школы", – отметил собеседник. Реагируя на эти данные, руководство образовательных организаций, приняло решение об эвакуации.
Всего в городе, по имеющейся информации, эвакуировано более 10 учебных заведений. В их числе называются школы № 75, 89, 126.
Отметим, что волна сообщений о минировании также прокатилась 28 января по Новосибирску, Омску, Кемерову и другим городам Сибири.
Комментарии
Мрази конченые эти спамщики!
63 школа на южном, тоже эвакуирована
сейчас ужесточат закон об интернете, запретят торы и анонимайзеры, ввалят деньги в Роскомнадзор,
Ложные сообщения, а негодяи хакеры скорее всего из " братской" Незалежной.
А где борцы с экстремизмом, почему не выявили преступников - или им с репостниками только работается?!
Ну да интернет запретить! Яровая уже карандаш заточила и готова внести проект в думу
Новоалтайск, к сожалению, не стал исключением((( Сегодня в 10.30 эвакуировали учеников и педсостав школы №19!
28.01.2019 11:17
- гость -
да они бы минировали депутатов, мэрии, суды, воинские части и прочую шушеру. они понимают, что в агрессии виноваты власти, а не народ.
28.01.2019 11:16
- гость -
Ну из за бугра такие сообщения будут идти, там никогда роскомпозора не будет. А ещё можно подойди к любому дому, заловить вафлю засканить пароль если он есть. Можно проще, в кафе какое где есть вафля, а она уже почти везде есть можно зайти. А ещё можно.... вариантов вагон короче сможет нати тот кто задастца целью.