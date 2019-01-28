Россиянам предложили дать возможность продавать свои персональные данные, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на авторов идеи – Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Фонд подготовил проект поправок в закон "Об информации", поскольку, по их мнению, сейчас нет однозначного ответа на вопрос, кому принадлежат персональные данные. Это приводит к тому, что операторы передают данные о клиентах на коммерческой основе без согласия субъекта.

Авторы поправок предложили ввести термин "деперсонализированные данные". Эти данные граждане могут продавать на разных условиях, в том числе давая согласие на обработку и передачу третьим лицам. Бизнес сможет покупать эти данные, а при их дальнейшей перепродаже гражданин будет получать проценты от сделок.

По мнению специалистов фондов, это изменение позволит зарабатывать людям, а также привнесет "в казну несколько миллиардов рублей" за счет налогов. Кроме того, появится инструмент легального обмена пользовательскими данными.

Глава департамента по развитию фонда "Сколково" Сергей Израйлит отметил, что идея интересная, но требует законопослушности всех участников цепочки. Кроме того, по его мнению, ожидания размером в 60 тысяч рублей в год завышены. Эксперт уверен, что продажа персональных данных принесет гражданину примерно пару тысяч рублей, и это вряд ли заставит его регистрироваться в качестве самозанятого.