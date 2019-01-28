Песков назвал повышение благосостояния главным интересом Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что главным интересом Владимира Путина является реализация национальных проектов и, как следствие, повышение благосостояния россиян.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что полным ходом идет работа над воплощением целей нацпроектов – обеспечение благополучия и повышение качества жизни граждан России, укрепление конкурентоспособности страны, выхода государства в лидеры в тех сферах, которые будут определять будущее всего мира.

По словам Пескова, несмотря на работу над международными проблемами, для Путина важнее внутренняя ситуация в стране и реализация национальных проектов в частности. Все остальное имеет второстепенное значение.

"Первично для него – люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния", – подчеркнул Песков, добавив, что все "подчинено именно этой цели".

Отвечая на вопрос, в какие сроки граждане смогут почувствовать изменения к лучшему, Песков заявил, что реализация национальных проектов ограничена по времени, где четко указан 2024 год.

"Все рассчитано ровно по годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих проектов", – сказал Песков, подчеркнув, что ощутимых результатов надо ждать не завтра, а по мере их выполнения.