Песков назвал повышение благосостояния главным интересом Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что главным интересом Владимира Путина является реализация национальных проектов и, как следствие, повышение благосостояния россиян.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что полным ходом идет работа над воплощением целей нацпроектов – обеспечение благополучия и повышение качества жизни граждан России, укрепление конкурентоспособности страны, выхода государства в лидеры в тех сферах, которые будут определять будущее всего мира.
По словам Пескова, несмотря на работу над международными проблемами, для Путина важнее внутренняя ситуация в стране и реализация национальных проектов в частности. Все остальное имеет второстепенное значение.
"Первично для него – люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния", – подчеркнул Песков, добавив, что все "подчинено именно этой цели".
Отвечая на вопрос, в какие сроки граждане смогут почувствовать изменения к лучшему, Песков заявил, что реализация национальных проектов ограничена по времени, где четко указан 2024 год.
"Все рассчитано ровно по годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих проектов", – сказал Песков, подчеркнув, что ощутимых результатов надо ждать не завтра, а по мере их выполнения.
Комментарии
"Первично для него — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния"
Знаем мы этих людей из списка форбс.
читать противно
"Первично для него — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния", — подчеркнул Песков, добавив, что все "подчинено именно этой цели"
в том числе и повышение пенсионного возраста, и повышение ндс, и т.п...
"..правительство методично идет по пути реализации" То, что реализует Правительство, мало похоже на первостепенное значения по повышению благосостояния.
Он, что хочет взять ответственность за 20 млн. российских граждан живущих за чертой бедности?!
Слов нет, за те, которые есть у нас от чего-то преследуют (куда же делась свобода слова), терпение кончается, так что просто поддерживаю садовый инвентарь в отличном состоянии...
Судят о человеке по делам, а не по декларациям.
прямо не спит, думает о народе. Как жить пенсионерам обыкновенным? На 10-13 т пенсии? Цены зашкаливают, лекарства недоступны, ремонт невозможно сделать. Зато каждый день новые налоги, скоро пукнешь, налог введут. Уже ввели новую строчку в ЖКХ -страховка жилья. Ненасытные. Зато у Пескова Навка не знает уже куда миллионы тратить
Обидно, что власть говорит одно, а делает другое. Пока мы видим , что богатые богатеют, бедные нищают. А статистика девка продажная.
Все очевидно, когда они говорят о повышении благосостояния - то имеют ввиду себя, а когда о повышении налогов и пенсионного возраста , то для всех
Тут интерес прост и ясен - чем выше твое обыватель благосостояние - тем больше можно с тебя налога взять.
как надоело это трепло . мой дед уже не верит ему хотя верил последние 15 лет . Потеря доверия у старшего поколения - это уже конец . сколько можно еще обворовывать свой народ . а главное -сколько можно так жестко врать людям страны .
28.01.2019 12:49
гость
прямо не спит, думает о народе.
Зря ты, Федя, для меня
Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
(c)
Бог, прямо говорит- не верь тому кто единожды соврал. Сколько подобного вранья Владимир Владимирович выложил с 2000 года? Вспоминаю 2000 год зарплата у меня была 2500 в эквиваленте доллара, сейчас в том регионе зарплата чуть больше одной тысячи, а в Алтайском крае, совсем полная задница.
Про обязан вождь после таких заявлений осадить своего клеврета - "Опять пургу несет"! Ведь ржет же народ!!!
Еще раз убеждаюсь, что Бога нет
- гость -
Еще раз убеждаюсь, что Бога нет
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гость, Бог есть! Согласно Божьего замысла, Бог допустил на время, право Сатане создать на земле Бытиё для людей. По этой причине Бог не может вмешиваться в правление Сатаны, который назначает земных царей по всей земле. Нашей стране не повезло, наш царь думает, что он ухватил Бога за бороду, на самом деле он ухватил черта за рога. Вот такова у нас ни жизнь, а выживание в муках.
Борис, ты на украине чтоли живешь. Такой убогий, аж ппц.
По этой причине Бог не может вмешиваться в правление Сатаны, который назначает земных царей по всей земле.
А как же помазание?
Сколько еще должно пройти времени чтоб народ понял что должность президент в англосаксонской системе власти совершенно не равно Царю в русской империи! Управление финансово-кредитной системой и любые другие стратегические решения принимаются с надгосударственного уровня, от МВФ через иностранный консалтинг в министерствах и автоматически принимается Госдумой! Путин лишь может смягчить в ручном режиме. И то, настолько насколько его поддержат другие институты власти. А как мы знаем, пенсреформу поддержали все местные заксобрания. Поэтому менять надо правила системы госстроительства через изменение колониальных статей Конституции ст.15.п.4 и ст.13 п.2.
"...Утром мажу бутерброд, сразу мысль: "А как народ?"
и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот..." (с)