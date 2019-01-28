Фото: пресс-служба барнаульского "Динамо"

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев назвал "бельмом" разрушающийся стадион барнаульского "Динамо" в самом центре города. Не секрет, что спортивный объект сейчас находится просто в удручающем состоянии и в ближайшие годы может стать угрозой для здоровья посетителей и повторить судьбу Дворца спорта и зрелищ. Об этом она заявил во время большой пресс-конференции, прошедшей на прошлой недели.

Министру спорта привели в пример матч Кубка России барнаульского "Динамо" с "Оренбургом", который прошел при полном аншлаге. На его якобы приезжал московский инспектор, который был в ужасе от состояния стадиона и сказал, что "в таком сарае" с закрытой трибуной нельзя проводить Кубок России. Сейчас объект принадлежит спортивному обществу "Динамо", которое не планирует заниматься капитальной реконструкцией. Кроме того, если объект закрыть, то местной команде просто негде будет играть в чемпионате России.

Говоря о разрухе на "Динамо", Алексей Перфильев сравнил этот объект с бельмом на глазу.

"Проще было бы ответить по стадиону „Динамо“, не будучи обремененным должностью, тогда ответ был бы очевиден. Это плохо, это бельмо. Когда я учился в Российском международном олимпийском университете, там было несколько динамовских представителей из других городов, и были такие же примеры. Я предлагаю к этому вернуться, а пока не знаю, откуда начинать, чтобы тему сдвинуть. Понимаю консерватизм этой ситуации, а с другой стороны — её очевидность. Тема Дворца спорта, "Динамо", других спортивных объектов. Я болезненно к этому отношусь. Помню, ребёнком толпы на "Динамо", перекрытые улицы. Картинка у меня осталась та, которая была, и то, что происходит сейчас, мне не нравится. Пока решения этой ситуации нет, но обещаю подумать", — ответил Алексей Перфильев.

Расположенный в центре Барнаула стадион футбольной команды "Динамо" является самым крупным в Алтайском крае: он вмещает 16 тысяч человек. Стадион был построен в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли.

В 1941 году стадион был реконструирован: построены трибуны для зрителей, новое футбольное поле, гаревая дорожка. Свой нынешний облик арена получила в 60-х годах прошлого века. Тогда после масштабной реконструкции уложили новый газон с дренажным покрытием, а также создали душевые, раздевалки, судейские комнаты, теннисный корт. Сегодня стадион нуждается в новой реконструкции: некоторые трибуны уже представляют опасность для болельщиков.

Помимо Дворца спорта и "Динамо" в Барнауле через некоторое время возникнет вопрос с ремонтом спортивного комплекса "Обь", построенного 1984 году. Однако более чем за 30 лет в комплексе почти не было ремонта. В ближайшие 10 лет вопрос об этом наверняка встанет.