США планируют ввести свои войска в Венесуэлу

США могут ввести войска в Венесуэлу, задействовав свои военные базы в соседних странах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена руководства Единой социалистической партии (PSUV) по городу Каракасу, советника министра по делам молодежи Венесуэлы Педро Инфанте.

Инфанте сообщил, что США могут начать интервенцию как самостоятельно, так и через другие страны.

Так, в Колумбии и Бразилии располагаются американские базы. США вправе задействовать их, так как президенты этих государств Иван Дуке и Жаир Болсонару выступают против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Касаясь вопроса об обстановке в Каракасе, Инфанте рассказал, что сейчас она контролируется, однако ее нельзя назвать полностью спокойной.

"Существуют определенные очаги напряжения, связанные с тем, что оппозиция, в частности партия "Народная воля", провоцирует насилие и привлекает криминальные элементы для организации этого насилия", – подчеркнул Инфанте.

Ранее в Венесуэле начались массовые манифестации против президента Николаса Мадуро. Пик протестов пришелся на 23 января, когда глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд латиноамериканских стран. Сообщалось, что Москва остается на стороне Николаса Мадуро, который не намерен покидать пост.

Как пишет "Коммерсантъ", сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал изданию Axios, что президент США Дональд Трамп интересовался его мнением о возможном применении военной силы в Венесуэле.

"Он спросил: "Что ты думаешь об использовании военной силы в Венесуэле?" Я сказал: "Вам нужно быть осторожным, это может быть проблематично". На это он ответил: "Я удивлен, ты же хочешь везде вторгаться. Я засмеялся: "Я не хочу везде вторгаться, я хочу применять армию только в случаях, когда интересы национальной безопасности находятся под угрозой", – рассказал сенатор.

Грэм также отметил, что в вопросах Венесуэлы Трамп "действительно ястреб".