Авторы писем о минировании барнаульских школ, обращаясь к руководству учебных заведений, упомянули трагедию в Магнитогорске, случившуюся 31 декабря прошлого года.
Тексты посланий злоумышленников уже опубликованы в социальных сетях. Напомним, что целый ряд образовательных учреждений краевой столицы 28 января эвакуировали после получения сообщений о минировании.
Руководство школ получило письма следующего содержания (орфография сохранена): "Хотим сообщить, в вашем здание бомба. А так же в ряде других учебных заведенениях по всему городу. Времени совсем немного, по этому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте судьбу Магнитогорска, хотя мы их предупреждали. Внимательно подумайте, прежде чем игнорировать сигнал, возможно этим вы спасете жизни. Послание службам: проверти все учебные заведения. Мы за вами наблюдаем и фиксируем. Потом либо шапки полетят, либо населения вас съест за игнорирование".
По имеющимся данным, сообщение о минировании в Барнауле получили более 20 школ. Также были эвакуированы школы в Новоалтайске.
Отметим, что волна сообщений о минировании прокатилась 28 января и по другим крупным городам Сибири.
Комментарии
Очевидна работа спецслужб. Работают под закон об обязательной регистрации устройств с поддержкой SIM карт
+100млрд рублей Роскомнадзору из бюджета
вы что, хотите как в Каракасе? там за год наш друг Мудура разогнал 4000 митингов, убив неск.тысяч чел., цены удваиваются каждые 15 дней, зарплата 10 долларов, еда 80% состоит из кукурузной лепешки в день, из страны сбежало 10% населения.
вот потому надо запретить интернет!
Если не поддержим ДИКТАТОРА Мадуро. Цены на нефть упадут до 30-40 баксов на десятилетие. Что сейчас в Венесуэле будет у нас...
Наши бонзы к этому готовятся. Тренируются (минируют) и затягивают гайки (после минирования можно и законы ужесточить).
28.01.2019 12:47
- гость -
Откуда инфа? Вы из тех грызунов -10%?
Или как обычно из интернета? , преобладающе с "Эха Москвы"
Господа и дамы. Незабываем. Одно и тоже деяние в разные годы совершали сначала террористы, а потом они стали революционерами. Очень хорошо сравнение видно по учебникам истории за разные периоды времени.
28.01.2019 13:03
- гость -
если бы штаты не покупали почти всю венесуэльскую нефть, Мадуру давно откаддафили бы лопатой в зад. госдеп кормит диктатора.
28.01.2019 13:05
Я
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции: число беженцев может превысить 4,6 миллиона человек. Всего население Венесуэлы оценивается в 31 миллион человек.
Почти за четыре года протестов, по официальным данным, в столкновениях с полицией погибли не менее 170 человек.
Многие семьи вынуждены искать себе еду в мусоре, который никто не вывозит. Инфляция выросла до невероятных 1,7 млн процентов. Предполагается, что до конца года инфляция достигнет 10 млн процентов. Вскоре после принятия присяги Мадуро увеличил минимальную месячную зарплату госслужащих на 300%, что равнялось 8 долларам США. К международному дню трудящихся Мадуро торжественно увеличил минимальный размер оплаты труда до 2,5 миллиона боливаров, что по рыночному курсу чуть больше трех долларов, а по официальному - 35.
Большая часть венесуэльцев живет за счет родственником, живущих в других странах, только за прошлый год около миллиона человек перевели из-за рубежа своим родственникам в страну 1,5 миллиарда долларов, пишет Times.
По данным проведенного в 2017 году тремя венесуэльскими университетами исследования, две трети респондентов заявили, что за предыдущий год они потеряли в весе в среднем по 11 килограммов. Более 60 процентов опрошенных сообщили, что ложатся спать голодными.
“Мы получаем ужасающие сообщения о том, что матерям приходится выбирать, какого ребенка в определенные дни кормить, а какого нет”, – рассказала в интервью газете El Pas врач и один из авторов исследования Марианелла Эррера.
Несмотря на голод, Мадуро отказывался принять международную помощь.
В венесуэльском штате Сулия начали похищать животных из зоопарков.
Местные полицейские считают, что зверей выкрали, чтобы съесть. У
руководства питомников другое мнение. Подробнее – корреспондент
телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.
Отложили транспаранты и взялись за ножи. Зоопарки стали для венесуэльцев
фермерскими хозяйствами. За последние несколько недель из клеток исчезли
больше десяти видов животных и даже буйвол.
«Мы полагаем, что их похитили, чтобы съесть», – сообщил
представитель полиции Луис Моралес.