Барнаул может лишиться онкологического филиала Минздрава РФ

НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России собирается ликвидировать свой филиал в Алтайском крае. Соответствующее решение уже принято, сообщает "Политсибру" со ссылкой на свои источники.

Информацию прокомментировал директор Алтайского филиала НМИЦ Дмитрий Ганов. По его словам, о подобном указе ему никто не сообщал.

"Возможно, это как-то связано с переподчинением, – поделился предположениями руководитель. – Учитывая, что при алтайском филиале основной упор делался на исследования, связанные с семипалатинской программой и ее последствиями, могли посчитать, что здесь потенциал исчерпан и ее необходимо сворачивать".

Он выразил уверенность, что возглавляемое им учреждение продолжит работу, правда, возможно уже в составе другой структуры.

Напомним, что Алтайский филиал НМИЦ онкологии имени Блохина открылся в 2002 году на базе регионального онкодиспансера. Он стал одним из трех филиалов учреждения. Центр занимается разработкой действенных методов диагностики и лечения рака.