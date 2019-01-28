Барнаул может лишиться онкологического филиала Минздрава РФ

НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России собирается ликвидировать свой филиал в Алтайском крае. Соответствующее решение уже принято, сообщает "Политсибру" со ссылкой на свои источники.
Информацию прокомментировал директор Алтайского филиала НМИЦ Дмитрий Ганов. По его словам, о подобном указе ему никто не сообщал.
"Возможно, это как-то связано с переподчинением, – поделился предположениями руководитель. – Учитывая, что при алтайском филиале основной упор делался на исследования, связанные с семипалатинской программой и ее последствиями, могли посчитать, что здесь потенциал исчерпан и ее необходимо сворачивать".
Он выразил уверенность, что возглавляемое им учреждение продолжит работу, правда, возможно уже в составе другой структуры.
Напомним, что Алтайский филиал НМИЦ онкологии имени Блохина открылся в 2002 году на базе регионального онкодиспансера. Он стал одним из трех филиалов учреждения. Центр занимается разработкой действенных методов диагностики и лечения рака.
Комментарии
Молодцы, всех вылечили, и решили самоликвидироваться, чтоб не тратить бюджетных средств!
думаю, связано с тем, что лазарев не главный врач акод уже...
разграничений функций в акод и филиале нет сейчас и не было при лазареве.
тот сам решал как удобнее ему.
а сейчас по факту директор филиала лазарев, главный врач акод вихлянов. вот и тёрки начались..
Алтайский филиал НМИЦ онкологии имени Блохина открылся в 2002 году на базе регионального онкодиспансера
Опять будет краевой онкодиспансер - только финансирование другое, не федеральное, а региональное.