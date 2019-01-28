В Алтайском крае в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ полностью закрыли на карантин 11 школ и 10 дошкольных учреждений. Об этом журналистам сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Частично на карантин закрыт 71 класс в 24 школах и 100 групп в 65 дошкольных учреждениях Алтайского края. Есть такие школы и в Барнауле. В краевой столице частично закрыты 13 классов в 9 школах и 55 групп в 39 дошкольных учреждениях.

По словам Ольги Егоровой, если в группе, в классе или в образовательном учреждении болеет более 20% детей, то их закрывают на карантин на 7 дней.

"Закрывать на меньший срок не имеет смысла, потому что дети должны разобщиться, заболевшие должны выздороветь, но если после семи дней этого не произошло, то карантин можно продлить еще на столько же", – отметила Егорова.

В целом за прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 26 тысяч заболевших ОРВИ, около 10,5 тысячи – по Барнаулу.

По словам Ольги Егоровой, карантин в регионе введен также в больницах, на предприятиях торговли и в транспорте. Ограничения введены во всех перечисленных сферах. Под этим подразумевается усиление противоэпидемических мероприятий: введение масочного режима, усиление дезинфекционного режима, режима проветривания. В отдельных учреждениях проводятся свои мероприятия.

"В здравоохранении – раздельный прием температурящих больных, запрет свиданий к пациенту. В образовании – своевременная изоляция, отстранение от посещения организованного коллектива больных детей, а также ограничение проведений массовых, культурных и спортивных мероприятий. В сфере транспорта – это усиление дезинфекционного режима, там проводится влажная уборка и вводится масочный режим", – рассказала она.

По словам заведующей отделением профилактики инфекционных заболеваний краевого центра эпидемиологии Ирины Переладовой, в регионе также отмечается циркуляция вируса H3N2 и вируса H1N1 2009 или так называемого пандемического гриппа.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы человек, который почувствовал первые симптомы простуды, не занимался самолечением, а шел к врачу.

"В этом самая большая проблема, когда больной перепробует все методы лечения знакомых, бабушек, родителей и через 10 дней поступает в стационар в достаточно сложном состоянии", – заявила Переладова.

Главный терапевт Алтайского края Ирина Бахарева, в свою очередь, отметила, что грипп опасен осложнениями в виде заболевания верхних и нижних дыхательных путей, в том числе гайморит, бронхит и пневмония.

Напомним, что в Алтайском крае с 28 января введен карантинный режим. По данным Роспотребнадзора, в регионе ежедневный прирост заболевших ОРВИ составляет 26-28%.