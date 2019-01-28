Подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи задержали в ходе спецоперации МВД и ФСБ России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ФСБ России и коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве, УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", – сказала Волк.

Подозреваемым оказался 31-летний мужчина. Его задержали в поселке Заречье Московской области. Он рассказал, что картина находится на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Как уточнили в МВД, мужчина ранее был фигурантом дела о хранении наркотиков.

Отмечается, что полицейские уже изъяли картину из тайника. Сейчас ищут возможных соучастников.

Возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность. Сообщалось, что страховая стоимость картины, по оценкам Минкультуры, – 12 млн рублей.

Полотно "Ай-Петри. Крым" Куинджи похитили в воскресенье, 27 января. Последний раз картину видели на своем месте в 16:30, потом от нее остались только рамы и крючки. По предварительным данным, злоумышленник похитил произведение искусства открыто, понадеявшись, что его примут за сотрудника музея. Сообщалось, что он мог быть не один.