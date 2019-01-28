Администрация Барнаула 28 января, так же как и ряд городских школ, получила сообщение о минировании, однако на рабочий процесс мэрии угрозы не повлияли.

"Сегодня, 28 января, в 24 школы Барнаула по электронной почте поступили сообщения о минировании. В девяти образовательных учреждениях проведена эвакуация, учащиеся покинули учебные помещения, отпущены домой. Сообщения о минировании также поступили более чем в 10 административных зданий, в том числе администрацию города. Рабочий процесс в зданиях, в которых осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, не прерывался", – проинформировали в мэрии.

В данный момент в учреждениях, куда поступили сообщения о минировании, проводятся антитеррористические мероприятия, ведется осмотр помещений.

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Информация о числе организаций, получивших сообщения о минировании, уточняется.

Напомним, что волна сообщений о минировании школ, больниц и ТЦ 28 января прокатилась по целому ряду крупных городов Сибири.