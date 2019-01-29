Вторник, 29 Январь, 08:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,93
€ 75,19
234696
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Волна сообщений о минировании в Барнауле Мусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Молодой отец: фото 49-летнего Дмитрия Маликова, его жены и детей

, ИА "Амител"
Талантливый и красивый артист недавно стал папой во второй раз

Дмитрий Маликов и его семья. Фото: games-of-thrones.ru, 24smi.org, uznayvse.ru, pressa.tv, vistanews.ru, vladtime.ru, worldpodium.ru, globalmsk.ru, woman.ru, dom2life.ru, wikimedia.org, viva.ua, mycdn.me, mtdata.ru, domashnyochag.ru

Талантлив, красив и "на хайпе". 29 января артисту Дмитрию Маликову исполняется 49 лет. За плечами много хороших песен, красавица-жена, красавица-дочь и маленький сын, родившийся у пары год назад благодаря суррогатной матери. Мы собрали для вас фото Маликова и его семьи.

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:21
"Лидеры России": как проходил отбор, на что можно потратить грант 0
08:14
Рок-группа "ДДТ" даст долгожданный концерт в Барнауле 0
08:06
Молодой отец: фото 49-летнего Дмитрия Маликова, его жены и детей 0
07:51
Как в Петр Полукорм молились святому апостолу и просили хороший урожай 0
07:50
Дом с огромным семиметровым холлом продают в Барнауле за 15,2 млн рублей 0
07:34
Хорошая одежда по цене ниже 50 рублей: где найти выгоду с добрыми намерениями 0
07:22
Голливудская блондинка: лучшие фото прекрасной Хизер Грэм 0
07:15
"Аэлита", наркокурьер и драконы: что смотреть в кино в феврале 0
07:03
"Не молчать": "экстремист" Маркин о том, почему не покинет Россию, как Мотузная 3
07:00
"Не мешайте людям сходить с ума": острые и всегда актуальные афоризмы Чехова 1
06:48
Кто должен убирать в Барнауле снег и куда жаловаться, если это делают плохо 1
06:32
Самые необычные отечественные автомобили, о которых мало кто знает 3
06:17
Алтайский край "возвращается к жизни" после ночи под -40 градусов 0
06:01
Не нужны социальные потрясения: власти о перспективе ужесточения рубок в лесах 1
05:57
Рогозин создал и возглавил комиссию по присвоению классов космонавтам 1
04:47
Предельную сумму долга и ставку по потребительским кредитам россиян ограничили 0
03:10
Украинский эксперт пришел к выводу, что россиян не существует 3
02:25
Россия в 2018 году продала оружия на 15 млрд долларов 0
01:24
Ученые ожидают роста числа влияющих на Землю солнечных вспышек 0
00:14
Ученые измерят уровень радиации Луны при помощи женских манекенов 0
23:43
Кавказский жених два раза уронил невесту головой об асфальт и стал звездой Сети 1
23:32
Украинские гривны начали продавать рулонами 3
23:16
Российских эмигрантов предупредили о сборе компромата иностранными спецслужбами 0
22:56
Немецкий банк назвал рубль одной из самых недооцененных валют мира 0
22:37
Футболист Смолов извинился перед Собчак за незабитый пенальти на ЧМ-2018 0
21:58
Песков назвал "уткой" информацию о российских наемниках в Венесуэле 0
21:34
Францию на Евровидении-2019 представит марокканский андрогин 4
21:21
Правительство выделит 1,6 млрд рублей на самолет МС-21 0
20:53
Кадыров назвал "политику и саморекламу" причинами поражения Емельяненко 0
20:24
Момент похищения картины Куинджи в Третьяковке попал на видео 0
20:16
Мэр Саратова уволил чиновницу, отправившую учителей убирать снег 0
19:46
Источник: житель Барнаула сообщил полиции, что хочет расстрелять школу 3
19:39
НАТО назвало возможности российского флота беспрецедентными 1
19:08
Коротко о главном: минирование школ, казус Четошниковой и генплан Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 января
18:51
Более половины россиян считают, что совершеннолетние дети должны жить отдельно 0
18:35
Алтайские энергетики восстановили качество энергоснабжения Чарышского района 0
18:19
Дочь Пескова разыскивает обвинившего ее в проедании "денег русских" в Париже 3
18:09
Чиновнику в Барнауле на фоне дефицита дворников пришлось самому убирать снег 4
17:41
Житель Алтая, которому врачи посоветовали редьку с медом, умер от пневмонии 10
17:34
Крыша столетнего детсада обрушилась под тяжестью воронежского снега 0
17:22
"Связывали и заклеивали рот скотчем": детсад Омска проверят следователи 0
17:13
"Хотел прокатиться": угонщик протаранил машину и забор в Горном Алтае 0
17:02
Томские ученые разрушили миф о конце света 1 февраля 2019 года 1
16:51
Барнаул не попал в топ самых толерантных к секс-меньшинствам городов России 8
16:42
По Сибири прокатилась волна "минирования" школ и больниц: что известно к этому часу 2
16:33
Пьяный гонщик, которого преследовали погибшие полицейские, остался на свободе 9
16:23
Бабушка в Барнауле пустила обогреться незнакомца, а он украл более 100 тыс. руб. 0
16:15
Жену депутата подозревают в инсценировке кражи сумки с 64 млн рублей 1
16:05
Сын бывшего алтайского вице-премьера вновь подрался во время хоккейного матча 5
15:51
США планируют ввести свои войска в Венесуэлу 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.