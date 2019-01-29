Дмитрий Маликов и его семья. Фото: games-of-thrones.ru, 24smi.org, uznayvse.ru, pressa.tv, vistanews.ru, vladtime.ru, worldpodium.ru, globalmsk.ru, woman.ru, dom2life.ru, wikimedia.org, viva.ua, mycdn.me, mtdata.ru, domashnyochag.ru

Талантлив, красив и "на хайпе". 29 января артисту Дмитрию Маликову исполняется 49 лет. За плечами много хороших песен, красавица-жена, красавица-дочь и маленький сын, родившийся у пары год назад благодаря суррогатной матери. Мы собрали для вас фото Маликова и его семьи.