Пять дней будут перекрывать трассы Алтайского края из-за военных

Автодороги Алтайского края несколько раз перекроют с 28 января по 1 февраля в связи с плановым передвижением военных колонн, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня с 21:45 до 0:45 автолюбителей не пустят на участок "пос. Украинский – трасса Р-256 – граница Косихинского и Первомайского районов".

Во вторник с 21:50 до 0:50 ограничение будет распространяться на дорогу "с. Новокраюшкино – с. Первомайское – Р-256 – н.п. Озерки".

В среду с 17:40 до 20:40 проезд транспорта прекратят по участку между Озерками и трассой Р-256.

В четверг с 16:45 до 19:45 остановят движение от границы Первомайского и Косихинского районов до поселка Украинского.

В пятницу с 4:50 до 7:50 запрет распространится на автодорогу "Озерки – Р-256 – Первомайское – Новокраюшкино".