Власти Барнаула назвали школы, которые получили 28 января сообщения о минировании – всего в списке значатся 24 учебных заведения.
Как сообщили порталу Amic.ru в администрации краевой столицы, речь идет о школах №№ 1, 2, 6, 10, 13, 23, 32, 37, 38, 45, 49, 53, 63, 64, 70, 72, 75, 76, 89, 93, 102, 110, 118, 126.
Напомним, что в ряде учебных заведений в связи с получением электронных писем от злоумышленников, были проведены эвакуации.
Также послания от "минеров" получили и в самой городской администрации. Однако чиновники не эвакуировались.
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Повсеместно здания, куда были направлены угрозы, проверяются сотрудниками полиции.
Отметим, что волна сообщений о минировании сегодня затронула сразу несколько крупных городов Сибири, среди которых помимо Барнаула значатся Новосибирск, Кемерово, Омск и другие.
Комментарии
Учения по антитеррористической угрозе. Месяц назад предупреждали об их проведении. Ещё будут такие же, в феврале.
28.01.2019 13:28
- гость -
это не учения, это пранк, как предотвратить и реагировать на который наша сверхдержава не знает
это пригожинские тролли спамят:
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