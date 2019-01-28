Власти Барнаула назвали школы, которые получили 28 января сообщения о минировании – всего в списке значатся 24 учебных заведения.

Как сообщили порталу Amic.ru в администрации краевой столицы, речь идет о школах №№ 1, 2, 6, 10, 13, 23, 32, 37, 38, 45, 49, 53, 63, 64, 70, 72, 75, 76, 89, 93, 102, 110, 118, 126.

Напомним, что в ряде учебных заведений в связи с получением электронных писем от злоумышленников, были проведены эвакуации.

Также послания от "минеров" получили и в самой городской администрации. Однако чиновники не эвакуировались.

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Повсеместно здания, куда были направлены угрозы, проверяются сотрудниками полиции.

Отметим, что волна сообщений о минировании сегодня затронула сразу несколько крупных городов Сибири, среди которых помимо Барнаула значатся Новосибирск, Кемерово, Омск и другие.