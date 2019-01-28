Хоккеисты "Алтая" в Барнауле с разгромным счетом проиграли "Ростову"

Хоккеисты "Алтая" на своем льду проиграли лидеру. Матч первенства Высшей хоккейной лиги против "Ростова" состоялся накануне и завершился с результатом 1:5.

Ростовчане открыли счет на первой минуте второго периода. До окончания второй двадцатиминутки гости забросили ещё одну шайбу.

В третьем периоде на три точных броска гостей барнаульцы ответили одним голом.

После этого поражения "Алтай" в турнирной таблице опустился на седьмое место. "Ростов" уверенно лидирует. В 39-ти матчах он потерпел лишь одно поражение.

Сегодня в 19:00 на льду барнаульской Карандин-Арены команды проведут повторный поединок.