Сильные морозы, пришедшие в Алтайский край, вскоре начнут отступать, но во второй половине недели в регионе вновь ожидается похолодание.

Согласно данным алтайского ЦГМС, ночь на вторник, 29 января, выдастся очень холодной. Температура в регионе составит -28...-33 градуса, местами в западных и южных районах столбики термометров опустятся до -39 градусов.

Днем будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температуры составят -19...-24 градуса, ветер будет южный, 3-8 метров в секунду.

Ночью в среду в крае будет -23...-28 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -34 градусов. Днем 30 января ожидается без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -8...-13 градусов, местами по востоку до -18 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

Ночью в четверг, 31 января, температура в регионе составит -14...-19 градусов, в предгорьях до -25 градусов. В отдельных районах снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Днем будет -8...-13 градусов, в северо-восточных районах -14...-19 градусов с дальнейшим похолоданием в течение дня. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 14 метров.