Памятник "Вежливым людям" осквернил в Крыму пьяный мужчина

В центре Симферополя был облит красной краской памятник "Вежливым людям", установленный более двух лет назад, сообщает News.ru.

Полиция уже задержала виновника. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении злоумышленника составили протокол об административном нарушении за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".

В феврале 2014 года вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков взяли под контроль правительственные здания в Крыму. Тогда полуостров был еще территорией Украины. Солдаты обеспечивали порядок во время референдума о присоединении Крыма к России. Вооруженных людей назвали "вежливыми людьми".