Строительство второй набережной анонсировали власти Барнаула

Возведение второй набережной в Барнауле стартует в 2019 году, рассказал замглавы городской администрации Сергей Демин в программе "На первом плане. Барнаул" на канале "Россия 24".

По его словам, новая набережная реки Барнаулки протянется вплоть до проспекта Красноармейского. Ее проектирование начнется уже в текущем году.

Также Демин анонсировал ряд других градостроительных мероприятий, запланированных на текущий год.

В частности, стартует строительство школы в квартале 2023, станции скорой помощи и поликлиники в Индустриальном районе и новых ФАПов в поселках Березовка и Новомихайловка.

Кроме того, в планах проектирование школы в микрорайоне Спутник и сдача школы в квартале 2006а.

Предполагается, что за год в общей сложности введут в эксплуатацию не менее 400 тысяч кв. метров жилой недвижимости.