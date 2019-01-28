Бутылку пепси-колы из СССР выставили на аукцион в Красноярском крае

За 12 дней до окончания торгов лучшее предложение за напиток из прошлого превысило 500 рублей / Фото: au.ru

Житель Железногорска выставил на аукцион бутылку пепси-колы, выпущенную в Советском Союзе в 1980 году.

"Оригинальный напиток родом из СССР, – написал продавец на специализированном сайте au.ru. – Присутствуют лёгкие нотки ностальгии и детских воспоминаний. Любые проверки на подлинность. В коллекцию или для искушенных гурманов".

За 12 дней до окончания торгов лучшее предложение за "напиток из прошлого" превысило 500 рублей.

Примечательно, что владелец бутылки напитка советского производства уже второй раз пытается продать этот товар. Первый раз победитель аукциона, предложивший более 8 тысяч рублей, передумал делать покупку.