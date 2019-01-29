Студенческая жизнь в современных реалиях бывает разной. Кто-то накануне Дня студента весело бегает в поисках всесильной халявы, а кто-то выслушивает приговор из-за сохраненных в соцсетях "прикольных картинок".

Железнодорожный суд Барнаула 21 января прекратил уголовное дело по статье "экстремизм" в отношении 20-летнего барнаульца Даниила Маркина. Напомним, на его странице в соцсети "ВКонтакте" нашли несколько изображений, которые следствие сочло экстремистскими, в их числе – изображение героя фильма "Игры престолов" Джона Сноу, погибшего, а позже воскресшего. Картинка подписана фразой, которую говорят друг другу христиане в праздник Пасхи. Накануне Дня студента Маркин рассказал ИА "Амител" о том, как он пережил полтора года, пока шло следствие и суды, и чему он научился за этот период.

Думал, что ошибка

Сразу надо оговориться – Маркин не оправдан. Уголовное дело в отношении него прекращено в результате частичной декриминализации статьи 282 об экстремизме. Молодой человек согласился на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. То есть он добровольно отказался от права на реабилитацию и возможность получения денежной компенсации.

В социальных сетях Маркин объяснил свое решение тем, что очень устал, и единственное, чего хочет, так это отдохнуть от всего, что произошло.

"Первые полгода я очень сильно переживал, потому что было совершенно ничего неясно. Не было ни состава преступления толком, не числилось даже никаких потерпевших. Наверное, месяцев восемь они (правоохранители – прим. ред.) пытались найти хоть каких-то свидетелей, ходили в школу, в колледж, опрашивали моих знакомых. Но, конечно, никаких показаний против меня не могли получить. Мы все время ожидали, что либо дело сейчас закроют, либо передадут в суд. Но в итоге ждать пришлось целый год", – вспоминает Маркин.

Священники не оскорбились

Интересно, что священники не увидели в "картинках" со страницы в соцсети "ВКонтакте" оскорбления чувств верующих. Причем, как рассказывает Даниил, помощь пришла, откуда не ждали: прокуратура искала эксперта, который бы подтвердил обвинения, а тот на суде дал показания в пользу Маркина.

"Прокуратура ходила в вузы и искала специалиста-священника, который бы высказал свое веское мнение по поводу тех картинок, которые были на моей странице. Мы даже не ждали от него показаний в нашу пользу. Но он высказался в суде, что ничего "такого" в этих картинках нет, и его, как верующего человека, они совсем не задевают. Он объяснил данные изображения феноменом молодежной культуры. И после этого отпала необходимость в подобных показаниях в суде. Кроме того, были и другие священники, готовые высказаться в нашу пользу. Но необходимости в этом уже не было".

О студентках-свидетельницах

На первом заседании суда Маркин узнал о том, что у стороны обвинения есть свидетельницы – две студентки, которые давали показания и против Марии Мотузной (еще одной студентки, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих). Позже выяснилось, что свидетельницы к тому же соседки по общежитию, обучающиеся юриспруденции.

Вместе с адвокатом молодой человек писал обращение в администрацию социальной сети "ВКонтакте", чтобы понять, а заходили ли вообще эти девушки на страницу Маркина. Но ответа до сих пор не получили.

Сейчас Маркин следит за решением Марии Мотузной подать в суд на "свидетельниц". Сам же, как он говорит, для себя пока такой возможности не видит.

"Честно говоря, пока не представляю себе, как это возможно. Ведь согласно решению суда я не оправдан, и получается, что вроде как и меня не оболгали..."

Остаться в России

Брать пример с Мотузной и покидать Россию Маркин не собирается.

"Я и необходимости в этом не вижу, да и возможности такой нет. Я ведь пока еще в реестре (Маркин внесен в перечень лиц, связанных с экстремистской и террористической деятельностью Росфинмониторинга – прим. ред.) и у меня нет загранпаспорта. Что касается Марии, то, конечно, я понимаю ее поступок. Но она и до всего этого собиралась уехать работать в другую страну. Поэтому тут просто ситуация так сложилась, что она осуществила задуманное скорее, чем ожидалось".

Вынесенные уроки

По-прежнему активен молодой человек и в соцсетях, хотя и принял меры предосторожности: "Я закрыл свою страницу, чтобы в будущем не допустить подобных историй. Этого достаточно, чтобы не было веских оснований для возбуждения какого-то уголовного дела. Но я не собираюсь отказываться от общения в соцсетях", – говорит Маркин.

Впрочем, из данной истории Даниил сделал для себя и другие выводы:

"Я очень глубоко окунулся в реальность. Да, я и раньше понимал, что дела у нас могут фабриковаться, но как правило, это происходит с людьми, которые ведут какую-то политическую деятельность. Но я-то был абсолютно вне политики. Поэтому мне до сих пор интересно, почему именно ко мне решили прийти с обыском и вести такой прессинг. Из этой истории я уяснил для себя, что помочь в случае чего может только очень широкое освещение проблемы, через те же СМИ, например. То есть самое главное – не молчать", – говорит Маркин.

Забыть как сон

"Из-за всей этой истории я вынужден был многое пропускать, так как ходил на допросы, суды, встречи с юристами, адвокатами, и у меня накопилось дикое количество долгов. Сейчас я просто сдаю долги, зачеты. Обучение заканчиваю в этом году, – рассказывает Даниил. – Сейчас я жду, когда мне вернут мою оргтехнику и изъятую у родителей, а также когда меня исключат из реестра. И вот после этого, может быть, я смогу наконец-то вздохнуть свободно и постараться забыть эту историю как страшный сон. И жить дальше".