Кинологи и правоохранители проверили все 29 школ Барнаула, в которые поступили сообщения о минировании. Нигде не было выявлено угрозы, рассказала журналистам председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина.

По словам Полосиной, электронные письма с сообщением о минировании начали приходить в барнаульские школы в 9 утра. Сообщения также поступили в школы Власихи, Черницка, Борзовой Заимки.

"Независимо оттого, куда и когда приходят такие сообщения, у нас есть определенный алгоритм действий. Первое, что мы должны сделать – позвонить в правоохранительные органы. Совместно принимается решение либо эвакуировать образовательную организацию, либо провести некоторые иные мероприятия. В данной ситуации было принято решение об эвакуации ряда учреждений до того, как пройдет их обследование" – сказала Полосина.

Всего в Барнауле было эвакуировано 10 образовательных учреждений. Чиновница подчеркнула, что школа имеет право не эвакуировать детей в случае, если там уже было проведено обследование.

"В школах, которые не эвакуировали, было проведено обследование, и там не обнаружено предметов, которые бы угрожали жизни и здоровью детей. Если школу осмотрели совместно с сотрудниками полиции, то она имеет право не эвакуировать детей", – заявила она.

По словам Полосиной, кинологи и правоохранители провели обследование во всех школах, в которые поступали электронные письма с сообщением о минировании. Но до конца дня в краевой столице будут проверены все образовательные учреждения независимо оттого, поступили им сообщения о минировании или нет. С завтрашнего дня в школах, где была проведена эвакуация, уроки будут проходить в штатном режиме. В некоторых школах занятия возобновились уже сегодня.

"На сегодняшний день поступает много звонков от родителей, которые естественно беспокоятся о жизни и здоровье своих детей. Говорить о том, что на сегодняшний день есть некая угроза, можно наверное повременить, поскольку в учреждениях образования еще идут кинологические обследования. Но там, где прошли визуальные или кинологические обследования, взрывных устройств не обнаружено", – заключила председатель комитета по образованию.

Полосина также подчеркнула, что так как температура на улице сегодня достигала -25 градусов и находиться на морозе детям было достаточно сложно, то учеников младших классов выводили в детские сады, детей постарше – в подъезды жилых домой, а школу №13 эвакуировали в Покровский собор, который находится поблизости. Если у школы не было возможности определить детей в теплое место, их отпускали домой.

Чиновница также ответила на вопрос о том, что дети не успевали одеться, и их эвакуировали с уроков физкультуры в шортах.

"Мы постарались всех ребят одеть, единственное, что оставались портфели, и прежде чем они пошли домой, конечно, пришлось учителю возвратиться в класс и вынести их. Вообще по нормативу в случае ЧС дается 6 минут для того, чтобы вывести школу на улицу. В правилах эвакуации прописаны абсолютно все алгоритмы. Если это урок физкультуры, то вы знаете, какая там ситуация. Там как можно быстрее нужно эвакуировать ребенка. Но в любом случае ему нужно верхнюю одежду надеть. Ну а тут родителям нужно, наверное, взвесить на весах, что им важнее, жизнь и здоровье ребенка или то, что он вышел в туфлях на улицу", – отметила она.

К слову, письмо о минировании получил и комитет по образованию. В детские сады города таких сообщений не поступало.