Фото: Екатерина Четошникова / Amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании утром 28 января объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой после ее интервью, которое она дала нашему информационному агентству. Об этом сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.
По словам Томенко, допускать таких заявлений, какое сделала Четошникова в интервью по вопросу низкой заработной платы молодых педагогов, недопустимо. При этом губернатор подчеркнул, что краевое правительство при этом ни в коем случае не откажется от продолжения прямого и открытого общения со всеми средствами массовой информации.
"Каждый из нас должен понимать, что общаясь с широкой аудиторией, он представляет все правительство края. Это большая ответственность. Поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных и иных выступлениях губернатором", – сказал Виктор Томенко.
Глава региона добавил, что одна из ключевых положений политики краевых властей – это усиленная работа над ростом заработной платы в крае вообще, и у бюджетников в частности. Кроме того, министерству образования Алтайского края и управлению по труду и занятости населения поручено подробно информировать жителей региона о ситуации с оплатой труда педагогов в системе общего образования, представив в СМИ анализ фактического положения дел в этой сфере за 2018 год и планы на 2019 год.
25 января на портале Amic.ru появилось интервью с Четошниковой. В нем чиновница в ответ на вопрос о начинающих учителях, которые получают 9 тысяч рублей, призвала всех педагогов к адекватности. "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе", – заявила чиновница.
Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию в федеральных СМИ, которые моментально растиражировали ее. Позже Екатерина Четошникова на своей странице в социальных сетях объяснила свое высказывание исключительно собственным опытом и желанием помочь молодежи в реализации всех талантов.
"Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию – та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все у меня не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом", – сообщила госпожа Четошникова.
Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт (БГПИ) по специальности "Педагог-психолог. Учитель английского языка". С 2012 года являлась проректором по воспитательной работе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет", а в ноябре прошлого года заняла пост начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
Комментарии
"Замечание как дисциплинарное взыскание " или просто на словах?
Вот это наказание. Обычное устное замечание, типа - следи за базаром. Даже не выговор. Может кто-то подскажет, после окончания института она хоть один день работа в сельской школе. За 12 лет после окончания института карьерный рост до проректора. Думается мне, что жизнь учителей, особенно сельских, она видит только со своего кресла. И еще. Сколько она заработала за последний год. Вангую, минимум рублей.
на сайте АлтГПУ в сведениях о доходах информация, что среднемесячная зарплата в 2017 году у нынешнего чиновника была 126855,42 руб.!!!
Платят меньше минималки и куда смотрит налоговая с прокуратурой????
Кто бы сомневался - своя, буржуинская!
28.01.2019 15:13
- гость -
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Т.е. за месяц получает столько, сколько "ничего из себя не представляющий" зарабатывает за год
Пора ее начальнику за "бельмо" вставлять!
Слегка пожурили... Отправить месяца на три, как минимум, на стажировку в сельскую школу, куда-нибудь в Петропавловку или Солонешное, пусть там "личного опыта" поднаберется! И ведь вся эта путинская власть жизненные реалии представляет только в теории! Надо отдать должное Карлину: он был адекватным и "нашим" человеком. Жаль...
....объяснила свое высказывание исключительно желанием помочь молодежи в реализации всех талантов.
И где эта помощь?«Назвался груздем – полезай в кузов»
28.01.2019 15:22
Горожанка
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Вы наверное новый комедийный сериал "Год культуры" насмотрелись)))
Увы, не отправят
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Тотальный кадровый голод - бич сегодняшнего дня, как в производстве, так и в услугах. Этот «бич» бомбит и администрирование. Приходят «не здоровые» люди, говорят «что в голове шумит»... ужас!
Поделитесь,пожалуйста,собственным опытом.Как на 9000 можно снимать квартиру в Барнауле,питаться,одеваться,покупать методическую литературу и канцелярию,платить за интернет,проезд?
КАК?
Полна Россия четошкинами, как сорняки из под земли лезут. Отрицательная селекция
Дня в своей жизни не проработала по профессии, а туда же - жизни учит, опытом дЕлится. Гнать такую надо с правительства. Это бомба замедленного действия.
28.01.2019 15:29
- гость -
Такие и нужны сейчас во власти, девушка ведь акцентировала на том, как тщательно ее Томенко отбирал!
Гнать в шею, чтоб другим не повадно было!
из интервью
Было ли томительно ждать звонка в тот момент? [от Томенко]
– Да не было никакого томления. Чего томиться – надо работать.
Зачем я голосовал за Томенко? Что бы такие ....в правительстве сидели? Увольнять надо как можно быстрее.
У нас в гимназию на собрание в 8 класс пришла учитель биологии. Преподает в школе 2 года.
Стоит такая умничка-девочка, рассказывает о том, как она учит наших детей биологии. Глазки горят, видно, что у нее серьезный, професииональный подход, что горит человек делом. Такая редкость сегодня!!! А одета... Дешевенькая рубашечка, такие же туфельки и штанишки.
Боже!!! Как она выживает? И как, выживая, она находит в себе силы каждый день идти к нашим далеко не простым детям сеять вечное и доброе???? Надолго ее настроя хватит???
Сразу вспомнились мои учителя в этой же гимназии 30 лет назад... Вид серьезный, деловой, солидный.
Купить несколько строгих деловых костюмов мог себе позволить любой советский учитель.
А эту "штучку" крашенную, про которую речь, гнать в шею. Без права восстановления в должности.
Скудоумная карьеристка. Ничего не умеете в жизни кроме как паразитировать . Ещё и жизни тех, кто вам в корыто корм сыпет, поучаете.
Человек, отучившийся 5 лет и имеющий диплом о университетском образовании, от которого зависит будущее государства - обучает наших детей, и получающий как раб(раб-это кто работает за еду) позор государства и доказательство преступной деятельности чиновников!
Погуглите, она еще и бизнес-леди! Учредитель1 компании и гендиректор 3 компаний! Звезда! Талантище!!!
Ура! Алтайская Глацких есть у нас! Спасибо, Виктор Томенко за Катеньку
Кто следующий отличится в профессионализме из новой команды Губернатора?)
Сначала скандал с домами престарелых.
Потом Степаненко, варяг который только только приехал на Алтай, и назначен на должность зама по ЧС не появляется на месте аварии на теплосети на ВРЗ (а зачем? он же зам по ЧС?! )) ), когда в 20 градусный мороз 55 многоквартирных домов было без отопления, а вместо этого принимает олимпийский огонь универсиады.
Теперь высказывание о "ничего из себя не представляющих".
Кто будет следующим оскандалившимся?)))
Губер подтвердил ее слова, псы должны работать бесплатно, просто говори аккуратней, Катюх.
Вот все набросились. А девушка переживает. Добрее всем надо быть!
да уж, очень неожиданно...
а с другой стороны - где она не права?
приходит молодой учитель в школу ни опыта ни наработок своих, и по каждому вопросу бежит советоваться к старому... старый препод получает чуть больше двадцатки. что и молодому тоже теперь больше двадцатки...
Тщательней надо не формулировки подбирать, а кадры!
У меня жена в школе работает, 1 ставка классное руководство - 15000. Спать раньше 1 ночи не ложится. Я сказал что год дорабатывай и хватит. Без классного минималка. Что за фигня?
Уволить надо за это, а не замечание делать
А может быть хотя бы один губернатор найдёт в себе мужество не идти на поводу у дерьмоСМИ, высасывающих скандалы из ничего, и мнения сетевых бездельников, которым нужен любой повод для оплёвывания государства и его служащих. Знаю очень многих людей, полностью поддерживающих мнение Четошниковой, именно её мнение о завышенных требованиях многих представителей молодых "специалистов", а не те домыслы, которые вокруг интервью накрутили СМИ. И нужно иметь мужество чтобы объяснить эгоцентрикам их истинную "ценность", а не стелиться перед ними с незаслуженными дифирамбами.
28.01.2019 17:21
- гость -
едробот отчихался
Сегодня пособие по безработице 9тр
а не сделал бы замечание ей, прошло бы вообще как пукнуть в воду...
я бы точно не знал что такая есть и такое сказала...
Нам всем хочется видеть в школах молодых и талантливых педагогов. Но кто пойдет работать в школу за 9000?
Посмотрите статистику,сколько учителей не хватает в школах! Сколько пенсионеров работает в школах!
Да её вины в том,что зарплата 9000 нет.Просто неудачная фраза....Даже если она и всё понимает,а что тут скажешь?