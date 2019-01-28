Пьяный гонщик Павел Глухов, которого винили в гибели преследовавших его сотрудников ГИБДД, остался на свободе, сообщает 66.ru.

Вечером 21 ноября 2017 года на участке дороги между Полевским и поселком Полдневая произошло страшное ДТП. Все началось с того, что 21-летний Павел Глухов, находясь в нетрезвом состоянии за рулем ВАЗ-2108, проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться. В погоне участвовали три экипажа ДПС. Сначала с дороги улетел первый экипаж, никто из его членов не пострадал. Буквально через несколько километров второй экипаж врезался в ВАЗ-2107, перевернулся и загорелся. В результате погибли два 25-летних сержанта –​ Артем Ваккер и Александр Пузиков. Водитель и пассажир из протараненной "семерки" остались живы, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Третьему экипажу удалось задержать нарушителя. В отношении него возбудили административное делопроизводство по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Кроме того, следственный отдел по Полевскому возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Максимальное наказание по этой статье составляет 9 лет заключения.

Спустя год после трагедии стало известно, чем закончилось расследование резонансного уголовного дела. Выяснилось, что уголовное дело в отношении пьяного водителя закрыли. Следователи решили, что нарушения ПДД, которые допустил гонщик, не связаны со смертью дорожных инспекторов.

Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области: "По результатам следствия принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, поскольку, согласно результатам экспертиз, у водителя, который находился в состоянии опьянения и уходил от преследования, имелись нарушения ПДД, но они не состоят в причинной связи с фактом ДТП, повлекшим смерть двух сотрудников ДПС".

Знакомые погибших сотрудников ГИБДД не согласились с таким исходом дела. Они посчитали, что следователи пошли по легкому пути и попросту свалили всю вину на мертвых, которые уже ничего больше не смогут сказать в свою защиту.

Александр Деревянко, знакомый погибших: "Это все оскорбляет не только нас, друзей и родных, но и порочит честь людей с полосатым жезлом. Я считаю, что если бы депутаты наконец приняли закон, позволяющий полиции стрелять по скрывающейся машине и не наказывать сотрудников ДПС в случае ранения водителя-нарушителя, то множество подобных смертей можно было избежать".

На время расследования Павла Глухова не заключали под стражу. Следователи объясняли, что настаивать на аресте водителя у них нет никаких оснований.