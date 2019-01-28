Без света в мороз остались 17 населенных пунктов Алтайского края

В Алтайском крае без электроэнергии остались 17 населенных пунктов в Чарышском районе, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

13 из 34 котельных обесточены. Жилые дома отапливают четыре котельных в селе Чарышское.

Для подключения объектов тепло- и водоснабжения, а также социально значимых объектов, в Чарышский район отправлены 20 дизель-генераторных установок.

Несмотря на мороз, персонал "Алтайэнерго" в оперативном режиме ведет работы на линии электропередачи 35 киловольт "Алексеевская – Чарышская", чтобы восстановить подачу энергии, уточнили в компании.

Ожидается, что свет поступит в дома около пяти часов вечера.