Charity Market не только помогает сэкономить семейный бюджет благодаря низким ценам, но и помогает нуждающимся семьям.

Это же здорово, когда покупкой можно не только порадовать себя, но и сделать добро кому-то. Благотворительный магазин Charity Market, который работает в Барнауле с 8 сентября, подарил горожанам такую возможность. Деньги с каждой покупки передаются для помощи бедным семьям и бездомным людям. На эти средства "Облака" не дают голодать семьям, где воспитывается много детей, и помогают поддержать в доме тепло, приобретая уголь и дрова. Для них получать хотя бы хлеб и молоко каждый день – большая радость. И это становится возможным, в том числе и благодаря работе магазина Charity Market.

В магазине низкие цены, потому что здесь продаются пожертвованные жителями города вещи. Вместе с благотворительным магазином работает пункт приема вещей фонда "Облака", куда дарители передают одежду, обувь и многое другое. Большая часть вещей передается бесплатно нуждающимся подопечным фонда "Облака". Для этого в магазине проводится специальный социальный день, где эти семьи получают необходимые вещи по заявке.

Также вещи передаются разным социальным учреждениям города и Алтайского края. Это Алтайский краевой детский туберкулезный санаторий, материнская обитель "Каритас", приют "Солнышко", комплексный Центр социального обслуживания населения села Алтайское, социальный склад бесплатной выдачи одежды и обуви в селе Ребриха, общественная организация "Доброе сердце" и социальный приют "Успех". Только 10% от пожертвованной одежды с согласия дарителей команда фонда после сортировки передает в магазин.

Стоит отметить, что на средства магазина содержится пункт приема вещей фонда. И именно благодаря этому нуждающиеся люди со всего края могут получать помощь.

Лояльная ценовая политика Charity Market позволяет людям с небольшим доходом купить себе всю необходимую одежду и обувь хорошего качества без ущерба для бюджета. Цены здесь намного ниже, чем в салонах "секонд-хэнд". Только в Charity Market можно купить зимнюю куртку за 290 рублей, свитер и платье по 90 рублей, теплую обувь за 250 рублей, боди и детские комбинезоны от 20 рублей.

Несмотря на и так достаточно низкие цены, магазин не устает радовать горожан акциями. Уже 30 и 31 января все вещи в магазине можно будет приобрести за 49 рублей.

Вы можете не только совершать покупки для своей семьи и экономить семейный бюджет, но и сдавать ненужную одежду в хорошем состоянии в пункт приема фонда "Облака". Теперь пункт приема вещей работает и в Индустриальном районе по адресу: ул. Шумакова, 18. С 1 февраля здесь начнет работать второй благотворительный магазин Charity Market.



В пункт приема можно принести следующие вещи:

- взрослая мужская и женская одежда на любой сезон;

- детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет;

- женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии;

- детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек от 1 года на любой сезон;

- для новорожденных: пеленки, пледы, конверты – можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии;

- постельное белье, полотенца;

- одеяла, подушки, пледы;

- детские твердые и мягкие игрушки, куклы, машины;

- развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;

- отделочные материалы для ремонта, которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах;

- бытовая химия;

- кухонная посуда и многое другое.

Charity Market приглашает за покупками и надеется на отклик горожан. Совместными усилиями они смогут реализовать больше программ по поддержке нуждающихся семей в Барнауле. Покупая в благотворительном магазине, вы помогаете нуждающимся людям.

Charity Market

г. Барнаул, пр. Социалистический, 64, ТЦ "На Соборной"

Телефон: 8 961 231 35 05

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00

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Пункт приема вещей работает на Социалистическом, 64 (ТЦ "На Соборной")

и на Шумакова, 18 (вход с торца)

Время работы: с 11:00 до 18:00