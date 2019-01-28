В Сети набирает популярность видео похищения невесты во Владикавказе, в ходе которого жених, уносивший свою возлюбленную в автомобиль, дважды уронил ее на асфальт со всего размаха.

В комментариях под видео пользователи жалеют девушку и шутят над неуклюжим и нерадивым женихом. Так, некоторые предполагают, что невесту увезли в травматологию.

В комментариях под видео пишут: "Да бросил бы ее, она сломанная уже", "Кавказская пленница уже не та…", "Да, джигиты уже не те﻿", "А мог бы и на прогиб кинуть", "Видимо была красивая девушка до похищения! До конца дней она ему будет это вспоминать", "Когда жених увидит этот невест, он точно испугается", "В машине добили", "Теперь невеста все время улыбается", "Бедная девчонка, сначала думала – традиция, а потом, видимо, думала, что и правда похищают, два раза головой об асфальт-то...".

Другие советуют: "Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе", "Видимо очень большую шапку себе выбрал, и она ему на глаза сползла".

Подробности произошедшего неизвестны, информация о состоянии здоровья невесты отсутствует.