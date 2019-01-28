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Скамья подсудимых ожидает барнаульца, который обокрал бабушку, пустившую его в свой дом обогреться.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в ноябре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый постучался в один из домов по улице Горской.

"Находящаяся в доме бабушка, увидев на парне следы побоев, пожалела его и пустила в дом обогреться. Пока старушка смотрела телевизор, парень попросил зарядить телефон и прошел в другую комнату, где в выдвижном ящике стола нашел портмоне с денежными средствами ее внука (более 90 тысяч рублей и более 500 долларов США), которые последний копил длительное время, а также наручные часы", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Затем, отдохнув в чужом доме, злоумышленник вызвал такси и поехал прогуливать похищенное. При этом он заехал в банк, чтобы обменять доллары.

За совершение кражи обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.