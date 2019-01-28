"Хотел прокатиться": угонщик протаранил машину и забор в Горном Алтае

Житель Усть-Коксинского района попал в аварию на только что угнанном автомобиле, сообщает МВД по Республике Алтай.

Началось все с того, что владелец автомобиля приехал к другу в гости и припарковал свой ВАЗ - 210630 возле его дома. После застолья он лег спать, а наутро не обнаружил машину на месте.

Сотрудники полиции нашли поврежденное транспортное средство на соседней улице. Угонщик не справился с управлением и врезался в припаркованный транспорт, а "конечной остановкой" стал забор.

Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого в угоне. Им оказался 32-летний житель села Усть-Кокс.

Мужчина признался в содеянном, пояснив, что увидел "Жигули" и захотел на нем прокатиться. Машина была не заперта, а ключ оставлен в замке зажигания, так что осуществить задуманное селянину труда не составило.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.