Барнаул не попал в список самых толерантных к секс-меньшинствам городов России, следует из исследования, проведенного агентством ZOOM MARKET в январе 2019 года.

Согласно результатам опроса, участниками которого стали 2400 респондентов, лидирующие позиции по данному показателю занимает Санкт-Петербург. На втором месте – Новосибирск, а на третьем – Москва.

Также в десятку по уровню терпимости к сексуальным меньшинствам вошли: Воронеж, Краснодар, Калининград, Иваново, Нижний Новгород, Тамбов и Волгоград.

Далее расположились: Самара, Владивосток, Томск, Ростов-на-Дону, Омск, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Челябинск и Казань.

Всего в рейтинге представлено 20 крупных городов России, среди которых Барнаул не упомянут.

Респондентам задавались два вопроса: "Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?" и "Есть ли среди ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?".