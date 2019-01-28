Барнаул не попал в список самых толерантных к секс-меньшинствам городов России, следует из исследования, проведенного агентством ZOOM MARKET в январе 2019 года.
Согласно результатам опроса, участниками которого стали 2400 респондентов, лидирующие позиции по данному показателю занимает Санкт-Петербург. На втором месте – Новосибирск, а на третьем – Москва.
Также в десятку по уровню терпимости к сексуальным меньшинствам вошли: Воронеж, Краснодар, Калининград, Иваново, Нижний Новгород, Тамбов и Волгоград.
Далее расположились: Самара, Владивосток, Томск, Ростов-на-Дону, Омск, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Челябинск и Казань.
Всего в рейтинге представлено 20 крупных городов России, среди которых Барнаул не упомянут.
Респондентам задавались два вопроса: "Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?" и "Есть ли среди ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?".
Комментарии
Буду краток. УРРРРРРРРАААААААА!
И слава Богу что не попал...
Хоть в чём-то можно гордиться родным городом по сравнению с Н-ском.
хотя можно было посмотреть кто в нашем городе э-э-э-так сказать балУется по тихому...? народу-то не много многие прохожие лица встречаются много раз на день. да и в авто рожи все почти уже узнаваемые...