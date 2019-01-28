"Связывали и заклеивали рот скотчем": детсад Омска проверят следователи

Сибирячка в группе "Омск ВК" сообщила о воспитательнице, которая в городском детском саду связывала детей и заклеивала им рот скотчем.

"В дальнейшем запугивала детей, чтобы они не говорили родителям, – написала омичка. – Все-таки не все дети смогли молчать, некоторые рассказали и показали дома, как над ними издевались в садике".

По ее словам, женщина проработала в дошкольном учреждении около двух месяцев, а после обвинений в издевательствах уволилась.

Сообщением уже заинтересовались в Следственном Комитете РФ по Омской области. По данному факту следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям работников дошкольного учреждения.

По результатам мероприятия правоохранители вынесут процессуальное решение, уточняют в ведомстве.