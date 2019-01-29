29 января 1860 года в мире отмечают день рождения Антона Павловича Чехова. "Краткость – сестра таланта", – говорил он. И его короткие смешные и грустные рассказы как нельзя лучше подтверждают огромный талант этого величайшего русского писателя.

А знаете ли вы, что писать свои юмористические рассказы Антон Чехов начал для того, чтобы заработать на жизнь? Тогда он учился на медицинском факультете Московского университета, и чтобы публиковаться в журналах взял псевдоним Антоша Чехонте. Позже, уже работая уездным врачом, он продолжил публиковать свои произведения.

В 1890-х годах Чехов был самым читаемым писателем в России, но врачебную деятельность не оставлял.

В середине 90-х он заболел туберкулезом и (2) 15 июля 1904 года Антон Павлович Чехов скончался в Баденвайлере (Германия).

Однако и сегодня произведения писателя очень популярны. "Палата № 6", "Человек в футляре", пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад" и другие – по ним снимают фильмы и ставят спектакли во всем мире. А еще он оставил после себя множество емких и острых афоризмов. В день рождения писателя Amic.ru предлагает вспомнить самые известные изречения Антона Чехова.