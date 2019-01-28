Кровля детского сада рухнула под тяжестью снега в городе Поворино Воронежской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя службы ГО и ЧС Поворинского района.

"Сегодня утром у здания детского сада под тяжестью снега произошло обрушение кровли. Площадь обрушения составила 105 квадратных метров", – рассказал собеседник агентства.

В это время малыши гуляли. Никто не пострадал. По данным представителей экстренных служб региона, в тот момент на улице было 30 детсадовцев.

Некоторые родители после ЧП забрали своих детей домой, остальных ребят временно отправили в другой сад.

По словам представителя службы ГО и ЧС Поворинского района, здание дошкольного учреждения одноэтажное и старое – ему около 100 лет. Учреждение начнет работу только после того, как крышу починят. Обстоятельства случившегося уточняются.