Морозная погода продолжит властвовать в Алтайском крае во вторник, 29 января. Минувшей ночью температура в регионе местами опускалась почти до -40 градусов.

Как сообщает алтайский ЦГМС, днем в крае будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. В светлое время суток температура в регионе составит -19...-24 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле в этот день будет также без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит -21...-23 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.