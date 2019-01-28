В Смоленском районе Алтайского края в больнице скончался мужчина, которому сначала поставили диагноз ОРЗ, а оказалось, что у него была запущенная пневмония, сообщают "Вести Алтай".

Жительница Солоновки Нина Копылова рассказывает, что вызвала врача супругу еще 9 января, когда ему стало плохо. Поставили диагноз ОРЗ, выписали лекарства, в том числе от кашля, а также посоветовали применять народные средства – редьку с медом.

Через сутки Владимиру Копылову стало хуже, врача снова вызвали на дом. Как говорят родственники мужчины, они просили направление на рентген, но выдавать его не стали.

Через шесть дней жена и друзья сами увезли мужчину в Центральную районную больницу. Там его положили в инфекционное отделение, а через несколько дней он скончался.

Как говорит врач, который первым приезжал на вызов, он не увидел ничего опасного в симптомах. Дети скончавшегося мужчины хотят обратиться в краевой Минздрав для проведения расследования.