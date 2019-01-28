В Смоленском районе Алтайского края в больнице скончался мужчина, которому сначала поставили диагноз ОРЗ, а оказалось, что у него была запущенная пневмония, сообщают "Вести Алтай".

Жительница Солоновки Нина Копылова рассказывает, что вызвала врача супругу еще 9 января, когда ему стало плохо. Поставили диагноз ОРЗ, выписали лекарства, в том числе от кашля, а также посоветовали применять народные средства – редьку с медом.

Через сутки Владимиру Копылову стало хуже, врача снова вызвали на дом. Как говорят родственники мужчины, они просили направление на рентген, но выдавать его не стали.

Через шесть дней жена и друзья сами увезли мужчину в Центральную районную больницу. Там его положили в инфекционное отделение, а через несколько дней он скончался.

Как говорит врач, который первым приезжал на вызов, он не увидел ничего опасного в симптомах. Дети скончавшегося мужчины хотят обратиться в краевой Минздрав для проведения расследования.

Вот как сестра Владимира Копылова Раиса Халтурина рассказывает в своей жалобе историю болезни и смерти: "09.01.2019 года (среда) утром у него поднялась температура — 39,7. Жена Копылова вызвала скорую помощь. Пришла скорая помощь. Жена сказала, что он всю ночь просидел на стуле. Лежать не может, задыхается и кашляет. Фельдшер послушал и сказал, что ничего серьезного нет, простое ОРЗ <...> 10.01.2019 г. (четверг). Жена вызывает терапевта. Тот пришел, послушал и тоже сказал, что ничего серьезного нет. Сказал, чтобы пил: 1) редьку с медом, 2) чай с имбирем, 3) молоко с медом. В аптеке купить: 1) Тофф плюс 2) коделак 3) Авимакс. Никакого сигнального листа о вызове, рецептов врач не оставил. Лечение записали в блокнотике у жены <...> 11.01.2019 г. (пятница). Жена опять вызвала участкового терапевта. Он пришел, послушал, посмотрел на больного, и опять ничего серьезного нет. Когда слушал его, сказал, что у больного "хребет как у свиньи", что он вполне здоровый <...> 12.01. и 13.01 выходные, суббота и воскресенье. Больной сидит на стуле, задыхаясь от кроваво-гнойного кашля, ждет своей смерти <...> В ночь с 14.01 на 15.01 ему совсем стало плохо, потерял сознание. Увезли в реанимацию <...> 17.01 в 8.10 я опять позвонила в Смоленскую ЦРБ в реанимацию. Доктор мне сказал, что больной лежит и просто умирает. В 8.30 мой брат умер".