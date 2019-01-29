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"Лидеры России": как проходил отбор, на что можно потратить грант

, ИА "Амител"
Об этом Владимир Ткачев и Евгений Шафорост рассказали на радио "Эхо Москвы в Барнауле"

Двое алтайских управленцев вышли в финал всероссийского конкурса "Лидеры России". Это предприниматель Евгений Шафорост и медик Владимир Ткачев. Каждый из них получит образовательный грант в размере миллиона рублей и отправится в марте на всероссийский финал. Там они поборются с участниками со всей страны за победу и именитых наставников, которые будут работать с "Лидерами России" целый год.  О том, как проходил отбор, на что можно потратить грант и каковы условия его получения, с каким наставником хочется поработать, алтайские финалисты рассказали в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69.11 УКВ).

Ткачев и Шафорост, как они сами признаются, совершенно не типичны для конкурса "Лидеры России", который проводится в стране по инициативе президента Владимира Путина во второй раз. Большинство участников и победителей – это госслужащие и управленцы из крупных компаний. Однако именно представитель малого бизнеса и врач стали сильнейшими из 19 алтайских участников полуфинала конкурса (отбор прошел в Новосибирске на минувших выходных).

Чтобы получить образовательный грант, финалисты должны реализовать свой социальный проект и приехать на итоговые испытания. Евгений Шафорост, собственник компании "ВОТЭТОЧАЙ" (выпускает чай, кофе, мед, а также линейку полезных алтайских продуктов), уже занялся поддержкой талантливых ребят из малообеспеченных семей. Кому-то поможет купить спортивную экипировку, кому-то оплатить секцию. Заместитель главного врача Алтайской краевой офтальмологической больницы Владимир Ткачев также развивает полезное направление: школу для пациентов, у которых проблемы со зрением.

Оба алтайских "Лидера России" на деньги образовательного гранта планируют обучиться по программе МBA, сейчас они выбирают учебное заведение, изучают особенности тех или иных российских вузов (по условиям конкурса обучение возможно только на территории страны). Оба также готовятся к мартовскому финалу. А вот в вопросе о наставнике, с которым бы хотелось поработать, желания алтайских "лидеров" разошлись. Шафорост мечтает попасть под патронаж главы Центробанка Германа Грефа, а Ткачев хотел бы поработать под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко (который также в списке наставников). Удастся ли это алтайским управленцам, станет известно в марте.

Полный выпуск программы можно послушать здесь.

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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Комментарии

29.01.2019 08:30
Тоже врач

Ткачев лицемерит и выслуживается у начальства, вот его главная фишка. Школу для больных создал, а коллега когда обратился - завернул. Лично мне такой лидер не нужен.

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29.01.2019 10:06
гость

Амик, читайте уже внимательнее что печатаете, с каких пор глава Центробанка Герман Греф?

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