Фото: avito.ru

Коттедж площадью 418 квадратных метров продают в Барнауле за 15,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Шикарный внешний вид и продуманное внутреннее наполнение. Капитальные кирпичные стены, огромный холл высотой семь метров, два этажа жилых помещений и подвал, полностью оборудованный под хозяйственные нужды", – отмечает автор заметки.

Имеется баня, бассейн с гидромассажем, кабинет, спортзал, спальня, детская, две оборудованные гардеробные. Также на участке есть беседка-барбекю.

Гараж рассчитан на три автомобиля.