Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала в своем Instagram, что в Париже ее обвинили в расходовании денежных средств, которые принадлежат россиянам.

Как рассказала Елизавета, молодой человек по имени Дмитрий пришел к одному из ресторанов Парижа, в котором она ужинала с матерью, и захотел посмотреть, как она проедает деньги.

"Я обращаюсь к Дмитрию, который пришел вчера вечером к ресторану в Париже, где я ужинала с мамой. Как нам передал хозяин заведения, служба охраны ресторана сообщила ему, что некий молодой человек хотел увидеть меня и посмотреть на то, как я "ем на деньги русских", — написала Елизавета.

Также она попросила молодого человека связаться с ней.

"Дмитрий, я готова обсудить волнующий вас вопрос и поговорить о том, что именно вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно вы меня обвиняете. Можете написать мне в Директ, либо позвонить моему другу, который вас догнал", — добавила дочь пресс-секретаря президента.