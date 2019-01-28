Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала в своем Instagram, что в Париже ее обвинили в расходовании денежных средств, которые принадлежат россиянам.
Как рассказала Елизавета, молодой человек по имени Дмитрий пришел к одному из ресторанов Парижа, в котором она ужинала с матерью, и захотел посмотреть, как она проедает деньги.
"Я обращаюсь к Дмитрию, который пришел вчера вечером к ресторану в Париже, где я ужинала с мамой. Как нам передал хозяин заведения, служба охраны ресторана сообщила ему, что некий молодой человек хотел увидеть меня и посмотреть на то, как я "ем на деньги русских", — написала Елизавета.
Также она попросила молодого человека связаться с ней.
"Дмитрий, я готова обсудить волнующий вас вопрос и поговорить о том, что именно вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно вы меня обвиняете. Можете написать мне в Директ, либо позвонить моему другу, который вас догнал", — добавила дочь пресс-секретаря президента.
Я обращаюсь к Дмитрию, который пришёл вчера вечером к ресторану в Париже, где я ужинала с мамой. Как нам передал хозяин заведения, служба охраны ресторана сообщила ему, что некий молодой человек хотел увидеть меня и посмотреть на то, как я "ем на деньги русских". Дмитрий, я готова обсудить волнующий Вас вопрос и поговорить о том, что именно Вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно Вы меня обвиняете. Можете написать мне в Директ, либо позвонить моему другу, который Вас догнал.
Комментарии
Ешь ананасы, рябчиков жуй...
ещё одна талантливая, тоже сама, без папы, заработала на сладкую жизнь в Париже, сварщицей, наверное, на судопроизводстве))
Эта Лиза не боится "желтых жилетов"? Мало ли.