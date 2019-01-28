Алтайские энергетики провели оперативные работы по восстановлению качества энергоснабжения Чарышского района несмотря на январские морозы.

Персонал филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") — "Алтайэнерго" в оперативном режиме завершил ремонтные работы на линии электропередачи 35 кВ в Чарышском районе. Выполнение неотложных работ на энергообъекте связано со снижением качества электроснабжения потребителей.

Как отметил директор филиала "Алтайэнерго" Николай Пантелеев, линию вывели в ремонт для того, чтобы не допустить аварийного отключения объекта: "Несмотря на очень низкую температуру воздуха, было принято решение о проведении необходимых срочных мероприятий, что позволило предотвратить более серьезные проблемы с энергоснабжением территории".

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина, объем необходимых работ для восстановления качества электроснабжения был определен своевременно: "В "Алтайэнерго" были мобилизованы все силы и средства для оперативного решения этой задачи".

На период проведения ремонта "Алтайэнерго" направило в зону действия 16 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для подключения объектов тепло и водоснабжения, социально значимых объектов. При этом одна из установок сразу же после отключения линии электропередачи обеспечила работу системы водоснабжения, от второй специалисты запитали котельную.

Всего в работах было задействовано 11 бригад филиала "Алтайэнерго", в составе в составе которых: 37 человек и 17 единиц специальной техники.