Алтайский курорт "Белокуриха-2" ждет инвесторов для строительства новых объектов. В их числе пятизвездочный отель, спа-комплекс на 50 мест, гостиницы, акватермальный комплекс с закрытыми бассейнами, горнолыжные трассы на горе Глухариная и другие. Подробные проекты будут представлены на Российском инвестиционном форуме, который состоится в феврале в Сочи, рассказал заместитель генерального директора компании "Курорт Белокуриха" (якорный инвестор "Белокурихи-2" — прим. редакции) Олег Акимов.

По его словам еще на начальном этапе разработки проекта курорта "Белокуриха-2" было задумано чтобы три рядом стоящие горы — Мишина, Чернижная и Глухариная — стали единым горнолыжным комплексом.

Трассы и подъемник на горе Мишиной запустили гору 25 января. Осталось немного: сделать искусственное оснеживание,освещение и организовать ресторан на верхней площадке. Эти работы планируется завершить в 2019 году.

Сейчас же инвесторам предлагают принять участие в развитие новых проектов.

Это спа-комплекс на 50 мест около горы Мишиной, земельный участок уже выделен. К форуму в Сочи будут готовы и полные расчеты стоимости объекта.

Вторым интересным проектом является строительство нового горнолыжного комплекса на горе Глухариная. Здесь уже готова трасса протяженностью чуть более двух километров. По словам Акимова запланированный на Глухариной комплекс будет гораздо более дорогостоящим, нежели недавно открытый на горе Мишина.

"Он более значителен. Если на Мишину гору мы потратили 100 млн рублей, то гора Глухариная потребует раз в шесть-семь больше, в том числе и потому, что здесь необходим кресельный подъемник", — сообщил Акимов.

У подножия горы Глухариная планируется построить гостиничный комплекс на 1000 мест. Проектная группа уже отрисовала эскизы будущих отелей. Земельный участок, где будет размещен этот комплекс, также уже определен.

Большая стройка запланирована и в центральной части Белокурихи-2. Здесь предполагается возвести целый комплекс объектов, начиная с приемного хаба, куда должны приезжать все отдыхающие и туристы. Запланировано строительство отеля на 160 мест с оздоровительным комплексом и конференц-залом. По словам Акимова, предполагается построить 5-звездочную гостиницу.

Вместо аква-парка, который планировался ранее, в Белокурихе-2 появится аква-термальный комплекс — система уличных и закрытых бассейнов и водолечебница.

Олег Акимов отмечает, что в первую очередь надо строить часть объектов в центральной части "Белокурихи-2", чтобы была возможность разместить отдыхающих. А также — возвести аква-термальный комплекс, так как именно этот объект, по оценке специалистов, будет быстрее всех окупаться.

"Фактически получается, что на Белокурихе-2 появится целый санаторий, но уже другого уровня: это и пятизвездочный отель, лечебница, акватермальный комплекс и возможности конференц-зала, приемный хаб. К инвестиционному форуму будет просчитана полная сумма вложений. Мы сообщим точные цифры по каждому объекту, и сроки его окупаемости".

В первую очередь проекты будут предложены бизнесменам Алтайского края, — добавил Акимов.

Как сообщало ИА "Амител" , 25 января на Белокурихе-2 была официально открыта горнолыжная трасса с бугельным подъемником на горе Мишина.