Вторник, 29 Январь, 13:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,93
€ 75,19
231994
Обь
-1см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Волна сообщений о минировании в Барнауле Мусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Пятизвездочный отель и акватермальный комплекс хотят построить в "Белокурихе-2"

, ИА "Амител"
В первую очередь проекты будут предложены бизнесменам Алтайского края

Алтайский курорт "Белокуриха-2" ждет инвесторов для строительства новых объектов. В их числе пятизвездочный отель, спа-комплекс на 50 мест, гостиницы, акватермальный комплекс с закрытыми бассейнами, горнолыжные трассы на горе Глухариная и другие. Подробные проекты будут представлены на Российском инвестиционном форуме, который состоится в феврале в Сочи, рассказал заместитель генерального директора компании "Курорт Белокуриха" (якорный инвестор "Белокурихи-2" – прим. редакции) Олег Акимов.

По его словам, еще на начальном этапе разработки проекта курорта "Белокуриха-2" было задумано, чтобы три рядом стоящие горы – Мишина, Чернижная и Глухариная – стали единым горнолыжным комплексом.

Трассы и подъемник на горе Мишиной запустили 25 января. Осталось немного: сделать искусственное оснеживание, освещение и организовать ресторан на верхней площадке. Эти работы планируется завершить в 2019 году.

Сейчас же инвесторам предлагают принять участие в развитии новых проектов.

Это спа-комплекс на 50 мест около горы Мишиной, земельный участок уже выделен. К форуму в Сочи будут готовы и полные расчеты стоимости объекта.

Вторым интересным проектом является строительство нового горнолыжного комплекса на горе Глухариная. Здесь уже готова трасса протяженностью чуть более двух километров. По словам Акимова, запланированный на Глухариной горе комплекс будет гораздо более дорогостоящим, нежели недавно открытый на Мишиной.

"Он более значителен. Если на Мишину гору мы потратили 100 млн рублей, то гора Глухариная потребует раз в шесть-семь больше, в том числе и потому, что здесь необходим кресельный подъемник", – сообщил Акимов.

У подножия горы Глухариная планируется построить гостиничный комплекс на 1000 мест. Проектная группа уже отрисовала эскизы будущих отелей. Земельный участок, где будет размещен этот комплекс, также уже определен.

Большая стройка запланирована и в центральной части "Белокурихи-2". Здесь предполагается возвести целый комплекс объектов, начиная с приемного хаба, куда должны приезжать все отдыхающие и туристы. Запланировано строительство отеля на 160 мест с оздоровительным комплексом и конференц-залом. По словам Акимова, предполагается построить пятизвездочную гостиницу.

Вместо аквапарка, который планировался ранее, в "Белокурихе-2" появится акватермальный комплекс – система уличных и закрытых бассейнов и водолечебница.

Олег Акимов отмечает, что в первую очередь надо строить часть объектов в центральной части "Белокурихи-2", чтобы была возможность разместить отдыхающих. А также возвести акватермальный комплекс, так как именно этот объект, по оценке специалистов, будет быстрее всех окупаться.

"Фактически получается, что на "Белокурихе-2" появится целый санаторий, но уже другого уровня: это и пятизвездочный отель, и лечебница, и акватермальный комплекс, и возможности конференц-зала, а также приемный хаб. К инвестиционному форуму будет просчитана полная сумма вложений. Мы сообщим точные цифры по каждому объекту,  и сроки его окупаемости".

В первую очередь проекты будут предложены бизнесменам Алтайского края, – добавил Акимов.

Как сообщало ИА "Амител" , 25 января на "Белокурихе-2" была официально открыта горнолыжная трасса с бугельным подъемником на горе Мишиной.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:22
Барнаульский зоопарк пополнил новый питомец с "шикарным именем" 0
13:19
Автобус в Барнауле угодил под тепловоз на проспекте Калинина 0
13:14
Россиянам пообещали неминуемый рост зарплат на 4% в 2019 году 2
13:05
"Ну это же Алтай – нищий край": на НТВ обсудили скандальную фразу Четошниковой 5
12:51
Сообщения о бомбах в школах Барнаула: кто занимается поиском злобных анонимов 2
12:41
США создаст "суперпушку", которая будет стрелять на 1600 километров 0
12:33
Пятизвездочный отель и акватермальный комплекс хотят построить в "Белокурихе-2" 0
12:24
Роботы, дроны, конструкторы: в Барнауле прошел финал Детского научного конкурса 1
12:11
Особенного подростка-инвалида жестоко избили толпой в Горном Алтае 7
12:03
Беспилотные аэротакси уже через 10 лет будут развозить по воздуху россиян 6
11:52
Следком выяснит, почему жителя Алтая лечили от ОРЗ, а он умер от пневмонии 2
11:40
Автобусы сообщением Барнаул – Бишкек возобновят работу с 6 февраля 3
11:32
Форум "АТР" под кураторством Четошниковой сменит название, формат и гостей 9
11:22
Первый национальный парк в Алтайском крае займет 160 тысяч гектаров 0
11:15
Ученые АлтГТУ создали новые полимерные материалы 4
11:14
Сигареты в России собираются продавать только в одной торговой спецсети 20
11:02
Назначен новый управляющий Алтайским отделением "Сбербанка" 2
10:51
ХК "Алтай" пропустил 8 шайб от "Ростова" в Барнауле 1
10:37
Улицы Рубцовска завалило "черным снегом" 11
10:22
Кипяток с потолка в сибирской школе ошпарил лицо учителю во время урока 0
10:12
Бизнесмен в Барнауле идет под суд за уклонение от уплаты налогов на 27 млн руб. 3
10:03
МВД занялось неуклюжим похищением невесты, которую два раза роняли на асфальт 6
09:48
Количество безработных в России увеличилось на 3,2% за неделю 3
09:31
Авария в спальном районе Барнаула временно блокировала движение 4
09:21
Бийчанина судят за убийство старого знакомого из-за школьных обид 1
09:12
Россиян предложили штрафовать, чтобы освободить от штрафов "Газпром" 7
09:03
"Алтайэнергосбыт" рассказал, как не переплачивать за электроэнергию 1
08:52
Российский эксперт: десять "Сарматов" уничтожат все население США 34
08:43
Некоторых россиян предложили не наказывать за "вынужденную коррупцию" 14
08:32
Подросток, почти сгоревший заживо в Москве, умер в больнице 4
08:21
"Лидеры России": как проходил отбор, на что можно потратить грант 1
08:14
Рок-группа "ДДТ" даст долгожданный концерт в Барнауле 0
08:06
Молодой отец: фото 49-летнего Дмитрия Маликова, его жены и детей 2
07:51
Как в Петр Полукорм молились святому апостолу и просили хороший урожай 0
07:50
Дом с огромным семиметровым холлом продают в Барнауле за 15,2 млн рублей 11
07:34
Хорошая одежда по цене ниже 50 рублей: где найти выгоду с добрыми намерениями 0
07:22
Голливудская блондинка: лучшие фото прекрасной Хизер Грэм 1
07:15
"Алита", наркокурьер и драконы: что смотреть в кино в феврале 1
07:03
"Не молчать": "экстремист" Маркин о том, почему не покинет Россию, как Мотузная 25
07:00
"Не мешайте людям сходить с ума": острые и всегда актуальные афоризмы Чехова 3
06:48
Кто должен убирать в Барнауле снег и куда жаловаться, если это делают плохо 3
06:32
Самые необычные отечественные автомобили, о которых мало кто знает 5
06:17
Алтайский край "возвращается к жизни" после ночи под -40 градусов 0
06:01
Не нужны социальные потрясения: власти о перспективе ужесточения рубок в лесах 5
05:57
Рогозин создал и возглавил комиссию по присвоению классов космонавтам 2
04:47
Предельную сумму долга и ставку по потребительским кредитам россиян ограничили 2
03:10
Украинский эксперт пришел к выводу, что россиян не существует 4
02:25
Россия в 2018 году продала оружия на 15 млрд долларов 6
01:24
Ученые ожидают роста числа влияющих на Землю солнечных вспышек 0
00:14
Ученые измерят уровень радиации Луны при помощи женских манекенов 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.