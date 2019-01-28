НАТО назвало возможности российского флота беспрецедентными

Специалисты Оборонного колледжа НАТО изучили политику России в военно-морской сфере и состояние флота страны, назвав его в опубликованном в январе 2019 года докладе беспрецедентными, сообщает RТ.

Военно-морской флот РФ, отметил эксперт НАТО и британский аналитик Ричард Коннолли, увеличил свой потенциал после развертывания крылатых ракет "Калибр". "Большую гибкость" флоту, по мнению автора доклада, придало использование этих ракетных комплексов дальнего радиуса действия.

"ВМФ России сейчас обладает беспрецедентными возможностями наносить по наземным целям нестратегические удары с использованием ядерных и обычных вооружений", — подчеркивается в материале.

По мнению эксперта, российский флот в условиях современности имеет больше возможностей для проведения операций против целей на территории противника, чем советский флот периода 1956–1985 годов.

Коннолли добавил, что в НАТО должны обратить более пристальное внимание на вооружение российского ВМФ дальнобойными и высокоточными ракетами.

Как пояснил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, российские "Калибры" превышают по дальности своих основных конкурентов — американские ракеты Tomahawk. Отечественные ракеты способны поразить цель на расстоянии порядка двух тысяч километров, что позволяет судам не перемещаться на большие дистанции.

Коннолли, анализируя российские "Основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", утвержденные указом президента РФ Владимира Путина, заметил, что власти страны сформировали для ВМФ "реалистичные задачи". Ставку Москва, как он отметил, делает во многом не на строительство крупных судов, а на ракетные силы. Этот факт позволит России сохранить позицию второй по мощи морской державы, считает эксперт.