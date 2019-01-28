Мэр Саратова уволил чиновницу, отправившую учителей убирать снег

Начальник отдела образования администрации Октябрьского района в Саратове был уволен, также объявлен выговор ее руководителю и директору школы № 95 после случая с уборкой снега преподавателями, сообщает пресс-служба мэрии города.

Учителя вышли убрать сугробы. Кадры их работы попали в соцсети и вызвали общественный резонанс.

"В ходе разбирательств была установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы", — сказано в сообщении мэрии Саратова.

Ранее начальник пресс-службы ведомства Татьяна Плющева сообщила РИА "Новости", что сотрудники школы № 95 убирал снег, потому что дворники не могли быстро справиться с большим объемом работы.

Глава Саратова Михаил Исаев был возмущен сложившейся ситуацией. "По итогам проверки уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы № 95", — говорится в сообщении.

Исаев заявил, что произошедшее будет уроком как для руководства учебных заведений, так и для чиновников.