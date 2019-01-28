Момент похищения картины Куинджи в Третьяковке попал на видео

Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" попала в объективы камер видеонаблюдения Третьяковской галереи, сообщает телеканал "360".
На видео похититель снимает картину со стены и, не скрываясь, несет ее к выходу через весь зал. Посетители выставки так и не поняли, что на их глазах произошло.
Московские правоохранители вскоре вышли на след вора. Им оказался 31-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения из-за наркотиков. Картину он спрятал в Одинцовском районе Подмосковья. Мужчину задержали, картину нашли в указанном злоумышленником тайнике. Возбуждено уголовное дело.
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