Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что глубоко опечален поражением Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе Райану Бейдеру.

"Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного. В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня", — написал Кадыров.

Он заявил, что хочет поддержать Емельяненко и пригласил его на сборы в РСК "Ахмат", "на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам".

"Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное — через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Негоже человеку, который носит громкое имя "Последний Император" и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка", — заключил глава Чечни.