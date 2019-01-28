Понедельник, 28 Январь, 22:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,93
€ 75,19
233406
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Волна сообщений о минировании в Барнауле Мусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Кадыров назвал "политику и саморекламу" причинами поражения Федора Емельяненко

, ИА "Амител"
"Негоже человеку, который носит имя "Последний Император", лежать на настиле спустя 35 секунд", – отметил Кадыров
Емельяненко оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя / Фото: life.ru

Емельяненко оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя / Фото: life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что глубоко опечален поражением Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе Райану Бейдеру.

"Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного. В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня", – написал Кадыров. 

Он заявил, что хочет поддержать Емельяненко и пригласил его на сборы в РСК "Ахмат", "на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам".

"Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Негоже человеку, который носит громкое имя "Последний Император" и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка", – заключил глава Чечни.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
22:37
Футболист Смолов извинился перед Собчак за незабитый пенальти на ЧМ-2018 0
21:58
Песков назвал "уткой" информацию о российских наемниках в Венесуэле 0
21:34
Францию на Евровидении-2019 представит марокканский андрогин 0
21:21
Правительство выделит 1,6 млрд рублей на самолет МС-21 0
20:53
Кадыров назвал "политику и саморекламу" причинами поражения Федора Емельяненко 0
20:24
Момент похищения картины Куинджи в Третьяковке попал на видео 0
20:16
Мэр Саратова уволил чиновницу, отправившую учителей убирать снег 0
19:46
Источник: житель Барнаула сообщил полиции, что хочет расстрелять школу 1
19:39
НАТО назвало возможности российского флота беспрецедентными 0
19:08
Коротко о главном: минирование школ, казус Четошниковой и генплан Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 января
18:51
Более половины россиян считают, что совершеннолетние дети должны жить отдельно 0
18:35
Алтайские энергетики восстановили качество энергоснабжения Чарышского района 0
18:19
Дочь Пескова разыскивает обвинившего ее в проедании "денег русских" в Париже 3
18:09
Чиновнику в Барнауле на фоне дефицита дворников пришлось самому убирать снег 4
17:41
Житель Алтая, которому врачи посоветовали редьку с медом, умер от пневмонии 9
17:34
Крыша столетнего детсада обрушилась под тяжестью воронежского снега 0
17:22
"Связывали и заклеивали рот скотчем": детсад Омска проверят следователи 0
17:13
"Хотел прокатиться": угонщик протаранил машину и забор в Горном Алтае 0
17:02
Томские ученые разрушили миф о конце света 1 февраля 2019 года 1
16:51
Барнаул не попал в топ самых толерантных к секс-меньшинствам городов России 8
16:42
По Сибири прокатилась волна "минирования" школ и больниц: что известно к этому часу 2
16:33
Пьяный гонщик, которого преследовали погибшие полицейские, остался на свободе 7
16:23
Бабушка в Барнауле пустила обогреться незнакомца, а он украл более 100 тыс. руб. 0
16:15
Жену депутата подозревают в инсценировке кражи сумки с 64 млн рублей 1
16:05
Сын бывшего алтайского вице-премьера вновь подрался во время хоккейного матча 4
15:51
США планируют ввести свои войска в Венесуэлу 5
15:32
Памятник "Вежливым людям" осквернил в Крыму пьяный мужчина 2
15:26
Без света в мороз остались 17 населенных пунктов Алтайского края 0
15:12
Бутылку пепси-колы из СССР выставили на аукцион в Красноярском крае 2
15:02
Переход россиян на цифровое ТВ принесет государству до 250 млрд рублей 4
15:00
Томенко сделал замечание Четошниковой после скандальной фразы в интервью 44
14:54
В Барнауле проверены все "заминированные" школы: угрозы не выявлено 0
14:40
Хоккеисты "Алтая" в Барнауле с разгромным счетом проиграли "Ростову" 1
14:34
Барнаульца осудили на 11 лет за стрельбу из Калашникова по квартирантам 3
14:23
Воры разобрали вышку сотовой связи в Новосибирской области 0
14:11
Мороз под -40 градусов: как долго в Алтайском крае будет холодно 0
14:06
Барнаульские власти в очередной раз перенесли принятие генплана города 2
14:01
Строительство второй набережной анонсировали власти Барнаула 3
13:52
Пять дней будут перекрывать трассы Алтайского края из-за военных 2
13:40
Трактир XIX века и самая высокая горнолыжная трасса в крае: Белокуриха-2 в фото 5
13:32
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют на 4,3% с 1 февраля 2019 года 0
13:22
Карантин объявлен в 24 школах Алтайского края 1
13:14
Барнаул может лишиться онкологического филиала Минздрава РФ 5
13:01
Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи 3
12:58
Названы школы, которые получили письма о минировании в Барнауле 5
12:40
Россиянам предложили продавать персональные данные, чтобы немного подзаработать 0
12:32
"Это бельмо": власти опасаются за разрушающийся в Барнауле стадион "Динамо" 16
12:25
Барнаульские чиновники не стали эвакуироваться после сообщений о минировании 5
12:15
Директор противоракового центра АлтГУ Андрей Шаповал: "Наша цель – победить рак" 2
12:13
Песков назвал повышение благосостояния главным интересом Путина 27
12:05
Авторы писем о минировании барнаульских школ вспомнили трагедию в Магнитогорске 15
11:52
Пьяный сын угнал Land Cruiser у выпивавшей с ним матери в Горном Алтае 0
11:40
133 млрд рублей налогов и взносов собрали в Алтайском крае за 2018 год 6
11:33
Украинский депутат выбрал оглоблю и вожжи для дуэли с российским сенатором 13
11:21
Саратовских учителей отправили собирать снег в мешки в 20-градусный мороз 16
11:14
Сточные воды из бассейна в Горном Алтае нелегально сливали в почву у Катуни 13
11:04
Школы эвакуируют в Барнауле из-за угроз о минировании: подробности 17
10:54
На алтайского депутата, избившего двух женщин и подростка,завели дело 4
10:48
Волна сообщений о минировании школ и больниц докатилась до Барнаула 27
10:33
Потребительская корзина россиян может подорожать на 30% 8
10:21
Волна сообщений о минировании больниц и школ прокатилась по Новосибирску 17
10:11
Барнаулец продает уникальную 200-рублевую купюру за 1,5 млн рублей 16
10:02
Путин жестом остановил охранника, вставшего между ним и людьми на кладбище 16
10:00
Старше автомобиль – больше выгода: "Тойота Центр "АЕМ" дарит скидку на ТО 0
09:52
За что любят Volkswagen Tiguan 1
09:33
Роскачество рассказало, как избежать утечки личных данных в Сети 0
09:30
В Барнауле открылся первый в крае SHOP-IN-SHOP ювелирного бренда SOKOLOV 0
09:24
Барнаульский "Университет" дважды переиграл волейболистов из Чечни 0
09:15
Авто для перевозки больных и кроссовер устроили противостояние в Барнауле 15
09:02
Система быстрых платежей запущена в России 2
08:53
Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски 0
08:44
Передачу южных Курил Японии не поддержали 77% россиян 10
08:34
Как в Павлов день избавлялись от порчи и сглаза 0
08:28
Картину "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи 6
08:17
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:06
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 22
07:50
Отложенный спрос и "кусающиеся" иномарки: почему автокредитов становится больше 1
07:34
Уровень интеллекта ребенка выше ваших ожиданий: как его раскрыть 0
07:22
Никакой конспирологии: политолог о внимании прокуратуры к местным депутатам 2
07:15
Как россияне будут отдыхать на 23 февраля в 2019 году 3
07:03
Вопросов больше, чем ответов: как на Алтае работает новая система вывоза мусора 25
07:00
Что такое "Киберпонедельник" в России и как правильно купить товар в этот день 2
06:48
Виллу с двумя озерами на участке продают под Барнаулом за 33 млн рублей 16
06:32
Показалось: фотографии, с которыми что-то не так 6
06:17
Ночью -35, днем -25: Алтайский край оказался во власти сильных морозов 0
06:01
Воздержаться от излишних обязательств: Алтайский край сократил госдолг 1
23:06
В Германии призвали отказаться от использования туалетной бумаги 7
22:04
По делу о взрыве в саратовском кафе задержали арендатора заведения 0
21:03
По Крымскому мосту пустят пригородные поезда 0
20:03
Путин выделил 150 млн рублей Музею блокады Ленинграда 0
19:48
Тренер Емельяненько заявил о неготовности россиянина к бою против Бэйдера 1
19:24
США и Канада подняли в воздух самолеты для перехвата российских Ту-160 в Арктике 1
18:57
Барнаульцы возложили цветы к Мемориалу Славы в годовщину освобождения Ленинграда 0
18:21
Авария с участием двух авто произошла в Барнауле 0
17:48
Жителей Алтайского края ждут 35-градусные морозы 28 января 0
17:23
Фура вновь снесла ограничитель высоты на Старом мосту в Барнауле 1
16:47
Помогавший пенсионерке новосибирец украл у нее 100 тысяч рублей 0
16:22
Путин подписал указ о переименовании военных кафедр 0
15:54
Глава подмосковного СПЧ объяснила свое высказывание о бюджете 0
15:24
Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников 1
14:57
СМИ: "Ростех" заплатил Пугачевой за концерт 40 млн рублей 4
14:26
Алтайский край поставил в разные регионы РФ и мира 1,7 млн тонн зерна 0
13:57
Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе жителей РФ в бюджет 2
13:28
Карантин в связи с ростом заболевших гриппом и ОРВИ вводят в Алтайском крае 0
12:57
Бейдер нокаутировал Емельяненко на 34 секунде первого раунда 0
12:52
Алтайским депутатам показали первый российский сортировщик для мусора 1
12:27
В Алтайском крае пройдет традиционный лыжный марафон 0
11:53
Опубликовано видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области 2
11:23
Субботний снегопад в Москве стал самым мощным почти за 70 лет 0
10:57
Умер один из пострадавших при взрыве в кафе в Саратовской области 1
10:24
В Барнауле охранник и "член сборной России" попытались ограбить девушку 0
09:56
США отказали в выдаче визы российскому комику Тимуру Батрутдинову 0
09:29
Названа польза ежедневного употребления аспирина 0
08:53
В кафе в Саратовской области прогремел взрыв 0
08:23
Собчак устроила скандал на ТВ из-за драки Виторгана и Богомолова 2
08:06
Волк с чарующим взглядом: фотопрогулка по алтайскому питомнику хаски 0
07:45
900-дневная блокада Ленинграда: какие выплаты положены "блокадникам" 0
07:24
Лагерь Освенцим: самая страшная страница в истории Второй мировой 14
07:03
Цены вверх: на сколько подорожал бензин в Алтайском крае 0
06:44
Двухуровневый пентхаус с выходом на крышу продают в Барнауле за 16,5 млн руб. 0
06:23
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 9
06:01
Алтайский край погружается в период морозов под -40 градусов 0
23:04
СМИ: Цукерберг хочет объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger 0
22:03
Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на московской трассе 0
21:06
Во "Внуково" с рейса сняли двух пассажиров, которые поссорились на борту 0
20:03
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины 0
19:57
Стала известна дата выхода нового фильма Кристофера Нолана 0
19:27
СМИ: в Магадане следователь ФСБ украл из вещдоков золото на 22,6 млн рублей 0
18:57
Киев назвал "Турецкий поток" самым опасным проектом 0
18:20
Метель и 23-градусные морозы ждут жителей Алтайского края 27 января 0
17:53
Сибирячка обвиняет полицейского в нападении на ее отца-инвалида 0
17:27
Россияне возмутились статьей в немецкой газете о блокаде Ленинграда 0
16:56
Жители Барнаула пресекли незаконную свалку снега 0
16:27
Алтайский край вошел в топ-10 популярных туристических регионов России 0
15:54
ФАС хочет обязать производителей смартфонов устанавливать российские приложения 1
15:29
Устроивший стрельбу у школы красноярский подросток помещен в социальный центр 0
15:02
Скончался известный композитор и дирижер Мишель Легран 0
14:28
Названы регионы РФ с самым грязным воздухом 0
13:56
Алтайская чиновница объяснила свои слова о "завышенных требованиях" учителей 34
13:19
Самый высокогорный в Алтайском крае горнолыжный комплекс открыли в Белокурихе-2 2
12:57
Названы самые популярные подержанные иномарки в РФ 0
12:21
СК начал проверку после жалобы школьников Кузбасса на еду в школьных столовых 1
11:50
СМИ: банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы $1,2 млрд золотом 0
11:27
В Барнауле рецидивист задержан полицейскими за автомобильную кражу 0
10:56
Россия зафиксировала высокую активность военных спутников США 0
10:25
В Барнауле открыли гостиницу "Алтай" после реконструкции 0
09:57
Почти 30% выпускников не смогли найти работу в РФ за год после окончания вузов 1
09:27
В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов 0
08:51
"Аэрофлот" отменил более 130 рейсов из-за непогоды 0
08:21
Толкнувший Скабееву украинский журналист не собирается извиняться 0
08:06
Николае Чаушеску: история одного диктатора 153
07:50
Китайский Новый год в 2019 году: когда начинается, традиции празднования 0
07:34
Инструкция: как записать ребенка в первый класс в 2019 году 0
07:03
Усадьбу с бильярдом и 18 соснами на участке продают в Барнауле за 15 млн рублей 1
06:48
Видит детей и проезжает мимо: жительница Барнаула пожаловалась на маршрутку 3
06:32
Зато не как у всех: подборка сумасшедшего дизайна интерьеров 2
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются с мороза, снега и сильного ветра 0
06:01
Студенты АлтГУ в честь праздника съели "зачетку" и пообщались с Ломоносовым 0
03:56
Орешкин: влияние событий в Венесуэле на экономику России близко к нолю 0
02:48
Козак: вопрос по нормам электропотребления для населения закрыт 0
01:21
Муравьи спасли девушку от изнасилования в Индонезии 0
00:24
Стрелку Часов Судного дня оставили в двух минутах от конца света 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.