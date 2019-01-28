Правительство выделит 1,6 млрд рублей на самолет МС-21

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство в 2019 году выделит 1,6 миллиарда рублей для строительства и поддержки самолета МС-21, сообщает "Интерфакс".

"Давайте начнем с самолетов. Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически один миллиард и 600 миллионов рублей", – рассказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что выделенные средства пойдут и на выплату процентов по кредитам, которые взяли для реализации проекта. Также деньги уйдут на покрытие других расходов. В частности, на приобретение средств наземного обслуживания, тренажеров для летного персонала и возведение склада запасных частей.

Медведев отметил, что этот проект важен для развития российской авиации. Он напомнил, что в 2018 году число пассажиров в РФ возросло более чем на 10 миллионов человек.

По его словам, в отечественном авиапарке есть недостаток ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов. Особенно их не хватает на региональных маршрутах. Из-за этого приходится приобретать лайнеры за рубежом. Это тормозит развитие своего рынка и обходится достаточно дорого.

Медведев добавил, что МС-21 должен стать конкурентоспособным продуктом благодаря оригинальным конструктивным решениям и инновационным материалам. Воздушное судно должно стать комфортным и безопасным.

Вице-премьер Юрий Борисов уточнил, что речь идет о лайнерах вместимостью от 150 до 210 пассажиров. Два самолета МС-21-300 проходят испытания. В марте 2019 года специалисты протестируют и третью машину. В настоящее время на заводе в Иркутске проходит сборка четвертого лайнера. Его испытания планируют провести во втором квартале 2019 года.