Францию на Евровидении-2019 представит марокканский андрогин

Францию на конкурсе Евровидение-2019 представит андрогин марокканского происхождения Билал Хассани, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Paris Match.

Молодому человеку 20 лет, он носит парики и женскую одежду и ведет блог на YouTube и в Instagram. Когда стало известно, что именно он будет представлять Францию на Евровидении, на него обрушился град гневных комментариев.

На конкурсе Хассани исполнит песню Roi ("Король"). Ранее он признавался, что одним из его любимых артистов является победитель Евровидения-2014 Кончита Вурст.

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Франция входит в "большую пятерку", что позволяет исполнителям от этой страны проходить в финал автоматически.